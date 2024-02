Ricardo Alfonsín le pidió a Facundo Manes "persuadir" a los radicales para que voten contra las facultades extraordinarias

Mientras se debate en el recinto de la Cámara de Diputados la "Ley de Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos", el exembajador argentino en España y dirigente radical Ricardo Alfonsín le hizo un pedido al diputado de la UCR, Facundo Manes, para votar en contra de distintos puntos de la iniciativa impulsada por el presidente Javier Milei.

"Espero que Facundo pueda persuadir a sus colegas no solo de votar en contra de las facultades extraordinarias y de toda normativa neoliberal", comenzó diciendo el hijo del expresidente Raúl Alfonsín, a través de una publicación en su cuenta de "X".

Las imágenes de los incidentes en las afueras del Congreso en medio del debate por la Ley Ómnibus

La solicitud está dirigida a uno de los puntos de mayor conflicto, no solo de los bloques de oposición "no dialoguista", sino también de los que ya manifestaron que acompañarán la iniciativa "de manera general". Durante su intervención en la Cámara Baja, Manes ya había manifestado que no votará a favor de la delegación de facultades, a las cuales definió como una "forma de ejercer el poder con prepotencia".

En otro tramo de su mensaje, Alfonsín también pidió que se vote en contra "de las reformas penales que limitan el derecho a la protesta", cuestionamiento que incluso las relatorías especiales de Naciones Unidas señalaron y dijeron que, al igual que el protocolo anti-piquetes, no son "compatibles con los estándares internacionales" y recomendaron no imponer "restricciones indebidas al derecho a la libertad de reunión pacífica".

"Ese sería un voto genuinamente radical", concluyó el exdiputado y excandidato a presidente en su posteo virtual, desde donde viene vertiendo sus opiniones sobre la actividad en la Cámara de Diputados.

Días atrás, había afirmado que el gobierno "cree que porque ganó las elecciones, la oposición está obligada a acompañar sus iniciativas, incluso las que le parecen malas" y lamentó que haya "una parte de la oposición que parece creer lo mismo".

Qué dijo Manes sobre la Ley Ómnibus

Facundo Manes.

Si bien la postura del radicalismo es el acompañamiento del proyecto "en general" y luego discutir artículo por artículo de manera particular, el diputado radical rechazó totalmente la delegación de facultades, un eje central y uno de los más controversiales de la Ley Ómnibus.

"Le vamos a decir que no a los populismos de izquierda, a los de derecha y a los que quieren imponer dogmas irreales e ideas fanáticas y quieren facultades extraordinarias, no cuenten con nosotros para eso", comentó el neurocirujano.

El radicalismo se encuentra en una fuerte interna respecto a este punto y Manes incluso ha criticado el rumbo que la UCR adoptó. Sobre el proyecto, sostuvo que no es "capitalismo moderno" sino que se trata de anarcopopulismo de derecha con falta de humanismo" y le dejó un mensaje al presidente de la Nación: "Necesitamos estadistas, no leones".

FP