Roberto Lavagna: "No conocí a Alberto Fernández, ni a Cristina Kirchner, fuimos sapos de otro pozo"

Roberto Lavagna, precandidato a presidente por Consenso Federal, analizó el contexto político de cara a las elecciones primarias de agosto de 2019; apuntó contra Alternativa Federal, el espacio que en su momento aglutinó a Sergio Massa y Miguel Ángel Pichetto, entre otros; y aseguró que no llegó a "conocer" a Alberto Fernández ni a Cristina Kirchner porque fueron "sapos de otro pozo" durante el gobierno de Néstor Kirchner.

"Teníamos conversación pero nunca pertenecí a Alternativa Federal. Nunca entendí la actitud de pedir una interna donde yo debía participar a pesar de que yo no era del espacio y ellos eran cuatro o cinco. ¿Por qué no la hicieron entre ellos si querían una interna?, expresó el economista en declaraciones al canal de noticias TN, con respecto a sus excompañeros. Y recalcó: "Yo les servía como excusa para subirse el precio con el macrismo y el cristinismo".

El exministro de Economía aseguró, no obstante, que fue "nada más que la excusa porque las encuestas de imagen me dan bien" y que el Gobierno tenía un interés "muy obvio" de que "baje" su candidatura porque "pensaban que le era conveniente que no estuviéramos porque suponen que captamos votos de Macri. Es una idea errónea, se captan de los dos lados". "Su análisis era cuestionable", resumió.

Lavagna también estuvo en el programa La Repregunta, que se emite por LN+, y analizó el contexto económico del país. "La economía de la Argentina es de una extrema fragilidad. Hace ocho años que no crece. Cuatro del gobierno de Cristina, cuatro del gobierno de Macri. No hay economías en el mundo, ubicadas en zonas de paz como la nuestra, que no se hayan movido durante ocho años. Eso no existe. Esto es prueba de un fracaso fenomenal", recalcó.

"Entonces, cuando se ponen contentos porque el dólar no sube, o sube poquito. Lo entiendo que sirva electoralmente, no le sirve al país. Un buen día le llega un cachetazo desde afuera de dos centros de información y que hablan de una economía de extrema fragilidad", analizó el dirigente. Además aseguró que "hubo una herencia y hubo mala praxis del gobierno" y que antes "lo único bueno es que no había deuda porque nadie le prestaba, no estaba".

Con respecto a los candidatos de la formula presidencial del Frente de Todos, el aspirante a la presidencia sostuvo: "No conocí a Alberto Fernández, ni a Cristina Kirchner. Nosotros, desde el vamos, fuimos sapos de otro pozo en el gobierno de Néstor".

"Nosotros veníamos de otro gobierno, el de Eduardo Duhalde. Seguir le agregaba votos a Kirchner. La relación fue muy directa con el presidente", dijo Lavagna y concluyó: "La relación con Alberto era muy escasa. No había discusiones de política económica".

