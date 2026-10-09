Según un informe, Argentina tiene la indumentaria y los restaurantes más caros de toda la región

Argentina sigue siendo uno de los países con los restaurantes y la indumentaria más caros de toda la región, al medir sus precios en dólares.

Según la Agencia Noticias Argentinas (NA), estos datos se obtuvieron del Índice Mensual de Precios Relativos de Fundar, que estudia el costo de vida regional y el poder de compra en divisas.

De acuerdo al informe, la ropa en la Argentina duplica en dólares el costo de prendas idénticas o parecidas en países como Brasil, Chile o Perú; y lo mismo ocurre en el rubro gastronómico: una cena promedio en un restaurante porteño de nivel medio supera ampliamente los precios de las principales capitales de la región.

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El encarecimiento en dólares es la respuesta a una serie combinada de factores macroeconómicos estructurales que incluyen la inercia inflacionaria local, los altos costos impositivos que afectan el proceso de producción y comercialización, y la dinámica del mercado cambiario.

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El mes de julio hubo una desaceleración en el ritmo del incremento de estos rubros, lo que provocó un alivio transitorio en las mediciones dolarizadas; sin embargo, los analistas económicos dicen que esta fluctuación mensual es marginal.

La diferencia de precios con el exterior acumulada durante los últimos años es tan grande que una baja aislada no modifica la condición de la Argentina como un país de altos costos a nivel internacional.

Esto impacta de forma directa al sector comercial y al turismo. Por un lado, el turismo receptivo, que históricamente hallaba en Argentina un destino accesible por el beneficio cambiario, comienza a contraer su gasto ante los altos precios de la gastronomía y los bienes de consumo; por el otro, se reaviva el incentivo para que los residentes locales compren ropa y tecnología en el exterior.

El sector más afectado

El sector de la indumentaria es el que sufre las mayores distorsiones por el proteccionismo arancelario y las trabas logísticas que limitan la competencia con productos importados.

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Según los empresarios textiles locales, el precio final al consumidor está formado en más de un 50% por impuestos y costos de alquiler en centros comerciales, lo que disminuye considerablemente su margen de maniobra para poder bajar los precios.