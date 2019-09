Shock o ultragradualismo, un debate que renació en el macrismo

por Gabriel Ziblat

Todavía no pasó la elección del 27 de octubre. Todavía no llegó el 10 de diciembre y el final del mandato de Mauricio Macri. Todavía nadie en Cambiemos tiene claro cuál va a ser el escenario que les espera si se confirma en la elección general que volverán a ocupar el rol de oposición. Y todavía no hay acuerdo en qué es lo que falló para que un equipo que planeaba quedarse para transformar la Argentina esté inmerso ahora en un pase de facturas y críticas cruzadas sobre las responsabilidades.

La discusión sobre shock o gradualismo volvió a renacer como si se tratase de los primeros tiempos del gobierno. Con una salvedad: los que defendían el gradualismo ahora creen que se debería haber planteado un esquema más gradual aún. O sea, ahora el debate es entre shock o ultragradualismo.

Cuentan que en una cena de dirigentes del PRO, Federico Pinedo se quejó porque durante dos años desde la Fundación Pensar se dedicaron a planear los programas para un eventual gobierno. “Nuestro plan económico estaba armado bajo los ejes de lo que planteaba (Carlos) Melconian, pero ganamos y de golpe decidieron poner a (Alfonso) Prat-Gay y su gradualismo”, expresó, palabras más o menos. Curiosidades de la Argentina, ahora Melconian terminó siendo uno de los economistas consultados por Alberto Fernández para analizar diversas ideas sobre el camino que debe seguir la economía argentina.

La postura de Pinedo es compartida por muchos. Un funcionario de Horacio Rodríguez Larreta no lo duda: “Había que ser más rápidos al principio”.

Un colega porteño, en cambio, opina lo contrario y cree que habría que haberse implementado un esquema más gradual y a más largo plazo, que superase incluso los primeros cuatro años de gobierno. Pensando electoralmente, incluso duda de si era necesario eliminar el Fútbol para Todos.

Con el diario del lunes, las discusiones no tienen mucho sentido. Pero servirán para tener claro el diagnóstico de qué falló para poder ofrecer una alternativa a futuro. Porque esa es la única cuestión en la que hay coincidencias en el oficialismo: pase lo que pase el 27 de octubre, creen que hay que plantear la elección y el fin del mandato pensando en poder seguir ofreciéndose como opción a futuro.