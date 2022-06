Stand by a la sesión de alquileres por desacuerdos opositores sobre la indexación

La media sanción para modificar la actual Ley de Alquileres tendrá que esperar al menos una semana más. Es que el trabajoso acuerdo que logró la oposición para emitir un dictamen unificado no tiene garantizado el respaldo en el recinto a partir de ciertos cuestionamientos de último momento, que surgieron de parte de aliados provinciales.

“El acuerdo no voló por los aires, pero no podemos llegar a una sesión que ya se plantea como extremadamente compleja”, comentó a PERFIL una de las diputadas de Juntos por el Cambio más activas en la construcción del entendimiento opositor. La mención tiene que ver con que el oficialismo fue el que logró el dictamen de mayoría con cuarenta firmas, mientras que la oposición respaldó el suyo con 39 firmas.

Es decir que la oposición debería encarar primero el rechazo del dictamen de mayoría para luego dar el respaldo al propio, una situación que es difícil de lograr con solo 129 votos garantizados, admiten.

En las últimas horas trascendieron molestias de parte de legisladores de Río Negro, de Santa Fe y de Misiones sobre la posibilidad de actualización de los contratos cada tres meses incluida en el dictamen y algunos de ellos informaron que no podían concurrir a la sesión prevista para el jueves 30 por tener compromisos previos asumidos en sus provincias. “Fue por el capricho del PRO de incorporar una actualización de los contratos cada tres meses”, señalan los acuerdistas de JxC, enojados también con la dureza de algunos legisladores que se muestran intransigentes en asuntos en los que no deberían serlo.

Las “excusas” de los aliados generaron todo tipo de ironías y suspicacias de parte del núcleo duro de negociadores, quienes creen que en esto también podría incidir la disputa interna en el oficialismo por el control de la caja y los planes sociales. “El lunes se abrió una puerta para los gobernadores con la rediscusión de los planes que planteó Cristina Kirchner y ¿ahora le van a pegar una patada?”, razonan desde Juntos por el Cambio.

La preocupación de la oposición está ligada, además, al temor al fracaso en el Senado, como en el caso de la media sanción que tiene la boleta única, pero que no tiene chances de contar con la aprobación definitiva. Al tratarse de un tema que consideran de urgente resolución, buscan que no quede en una victoria “testimonial” y se logren los entendimientos necesarios para revertir las complicaciones que generó la norma sancionada en 2020. Dentro de quienes están en duda para reunir los votos figuran los dos diputados de Juntos Somos Río Negro y Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero, dos espacios que tienen también representación en el Senado, muy codiciada tanto por el oficialismo como por la oposición para sacar cualquier proyecto de ley. En este caso, juzgan como fundamental el respaldo del rionegrino Alberto Weretilneck y de la misionera Magdalena Solari Quintana, pero todavía no dieron a conocer su postura.

Desde el oficialismo, no se mostraron sorprendidos por la situación aunque aseguran que no tienen nada que ver en las dudas de los aliados. “Nosotros venimos trabajando en una hipótesis de sesión para el 6 o el 7 de julio y los que se adelantaron fueron ellos, no entendemos el apuro”, comentó uno de los estrategas del Frente de Todos, quien confía en que para esa fecha se podrán trabajar los proyectos de la agenda económica pedidos por el Ejecutivo.

La oposición, por su parte, quiere que el tema Alquileres no se mezcle con otros asuntos y una vez que tenga garantizado el número insistirá con una convocatoria propia. A mediados de julio el Congreso entrará en receso invernal por lo que el apuro opositor tiene justificación, indican.

Avanza el aumento a los subsidios al transporte

La Comisión de Transporte de la Cámara de Diputados dio esta semana el primer paso hacia el aumento a los subsidios al transporte, un reclamo que vienen sosteniendo las provincias del interior y que había quedado obstaculizado con el freno al Presupuesto 2022.

A través de un proyecto consensuado entre los principales bloques se propone declarar la emergencia en el transporte público de pasajeros del interior y aumentar los subsidios a 59.500 millones de pesos. El próximo paso será el tratamiento del proyecto en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que preside Carlos Heller, para llevarlo lo más pronto posible al recinto y lograr la aprobación definitiva en el Senado.

Una de las condiciones para el otorgamiento de los subsidios es la implementación del sistema SUBE, de manera tal de poder realizar un seguimiento de la cantidad de usuarios que utilizan el transporte público, uno de los reclamos que fue realizado oportunamente por el ex ministro de Transporte y actual diputado nacional Florencio Randazzo.

En su último informe al Senado, el jefe de Gabinete Juan Manzur había anticipado el incremento del boleto en el AMBA en el orden del 40%, como parte de la revisión de la política de subsidios en el área del transporte, que se suma a la idea del Gobierno de traspasar 32 líneas de colectivo a la órbita de CABA.