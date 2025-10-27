La senadora y ahora diputada electa por Fuerza Patria, Teresa García, se pronunció luego de la derrota del peronismo en las elecciones legislativas y apuntó no solo contra la falta de representatividad dentro del espacio sino también contra la estrategia de desdoblamiento adoptada en septiembre.

"Creo que los desdoblamientos no sirven. El peronismo es concebido como una fuerza nacional, con un discurso nacional y esta campaña estaba polarizada ya desde diciembre del año pasado, era imposible pensar que el factor local iba a modificar esta decisión", lanzó García este lunes 27 de octubre en diálogo con el programa Caballero de día por Somos Radio AM 530.

La legisladora recordó que, a pesar de ganar "una lista de concejales o de legisladores provinciales", estos deben ser funcionales a los ejecutivos para poder seguir gobernando y que "la provincia es nación dependiente". "Es una victoria, no lo niego, pero la estrategia a mi parecer fue equivocada", sostuvo.

"Hay latente una voluntad antiperonista, tenemos nosotros obviamente que revisar los motivos y analizar los datos distrito por distrito en la provincia de Buenos Aires", analizó luego sobre la derrota contundente de Fuerza Patria ante La Libertad Avanza (LLA) e insistió: "Hay algo que no estamos interpretando de lo que está pasando, sino es inadmisible".

García consideró que "hay otra variable que no se está pudiendo desentrañar en el nuevo comportamiento del electorado" y agregó: "Hay otros componentes en esta derrota que tienen que ver con esto de qué representamos, por qué la gente o la sociedad no nos acompañó, no solamente en la provincia de Buenos Aires".

La diputada electa también hizo hincapié en la cantidad de gente que fue a votar en comparación con la elección legislativa bonaerense y profundizó: "La gente que no fue a votar en provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, decidió hacerlo ahora en octubre. LLA obtuvo un millón de votos más en el quantum de la provincia de Buenos Aires (...), pero no por una pérdida de votos propios, sino por crecimiento del voto de La Libertad Avanza".

"Hay una crisis de representatividad seria hace bastante tiempo, sino no hubiera ganado (Javier) Milei la presidencia de la nación. Había mucho enojo con la política, él supo capitalizar la palabra 'casta' en relación a toda la dirigencia política", agregó luego involucrando el factor de la representatividad en su análisis de la derrota que calificó como "contundente".

Teresa García luego consideró: "Hay que analizar sobre cuáles cosas el peronismo no va a dar un paso atrás. Hay puntos donde el peronismo se va a tener que poner de acuerdo, discutirlos profundamente y será en una segunda etapa el tema de las candidaturas. Me parecería imprudente discutir candidaturas en este momento o de aquí en adelante, y además es funcional a este triunfo que tuvo Milei".

García también señaló como un factor determinante la cercanía del gobierno con Donald Trump casi sobre el cierre de la campaña. "Haber elegido como jefe de campaña a Trump y haberle puesto tanta insistencia a que el Tesoro de Estados Unidos y el Fondo Monetario intervengan en las decisiones políticas del país ha sido relativamente determinante", sugirió.

"Los dichos de Trump fueron 'Argentina se está muriendo, este hombre está haciendo las cosas bien pero los argentinos hacen las cosas mal', más o menos esa fue la lectura, lo palmeó y le dijo 'anda a ganar la elección y después hablamos'", agregó.

"La irrupción de Milei sobre la última semana de la campaña con esta suerte de amenaza: 'si no ganamos la elección, Estados Unidos se va', ha tenido su impacto en el electorado", concluyó.

AS/ff