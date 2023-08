Tras un reclamo de la Justicia, el Gobierno porteño no usará la Boleta Electrónica en octubre

El Gobierno de la Ciudad anunció ayer que “luego de la decisión de la Justicia se encuentra abocado junto a las autoridades judiciales al diseño de un nuevo sistema” de votación. El comunicado fue emitido por el Instituto de Gestión Electoral (IGE) luego de la dura resolución que el jueves sacase la jueza federal con competencia electoral, María Servini de Cubría. Si bien es ambiguo, el comunicado de la IGE descarta la utilización en octubre del sistema de Boleta Única Electrónica para los comicios generales.

Todo indica que el Gobierno porteño se inclinará por la Boleta Única de Papel. Así lo pudo saber PERFIL.

Durante la jornada de ayer también se barajó la posibilidad de adoptar el sistema de boleta partidaria y tener una elección adherida a la nacional. Para ello, el plazo vence el próximo miércoles 23.

Lo que queda claro es que la fecha no es posible de ser modificada dado que ya está hecha la convocatoria en tiempo y forma por parte del Ejecutivo Porteño (cuando definió la concurrencia) según los plazos del Código Electoral de la Ciudad. Para la implementación de la boleta de papel basta con un decreto de Rodríguez Larreta o una resolución de la IGE.

Para Servini, fueron “los comicios más conflictivos de los últimos 30 años en esta Ciudad”. Con todo, el IGE defendió en su comunicado la performance del sistema BUE y calificó de “abstracta” la decisión de la jueza, pese a mostrarse dispuesto diseñar otro sistema de votación.

Servini sostuvo en su fallo que se vio afectado “el derecho a sufragar de muchos ciudadanos que no pudieron votar a nivel local, o debieron hacerlo en condiciones deficientes”. Y agregó: “La experiencia acumulada por la suscripta en más de 30 años como juez electoral, me obliga a advertir que no pueden realizarse nuevamente y en las mismas condiciones, los comicios del 22 de octubre”. Esta última lìnea obligó al GCBA a repensar el sistema.

La jueza federal hizo llegar su resolución a Alberto Dalla Vía (titular de la Cámara Nacional Electoral), al juez electoral porteño Roberto Carlos Requejo y al director del IGE, Federico Fahey Duarte.

Con un Larreta de salida comenzó a pesar la opinión de Jorge Macri. Ayer, en el campamento PRO reconocían que fue por pedido del ministro de Gobierno que el GCBA no apeló la decisión de Servini ante la Cámara Nacional Electoral. La boleta única además respeta el espíritu autonomista de la Ciudad. También deberá contemplarse la categoría de legisladores y comuneros.

“Está claro que el voto electrónico no funcionó y lo había marcado en su momento; hubo colas, se tuvo que esperar y por eso muchos vecinos no fueron a votar”, dijo el ahora candidato PRO tras la resolución de Servini. “Era mi preocupación, que se confirmó y por eso debemos revisar este sistema para octubre”, agregó. Las críticas que lanzó un sector del PRO contra Larreta meses atrás tuvieron que ver con la concurrencia y con poner en pie de igualdad a la UCR con el PRO. Finalmente, Macri se impuso sobre Martín Lousteau por menos de un punto.

En tanto en el peronismo se encendieron algunas alarmas y hay quienes miraron con desconfianza la posibilidad de que la boleta de Leandro Santoro vaya pegada a las categorías nacionales, si bien destacan que “no hubo corte de boleta”. La oposición busca despegarse de la gestión nacional.

“El maltrato al que se vieron sometidos tanto los electores como las autoridades de mesa, desalienta la participación electoral y el ejercicio de un derecho fundamental que hace a las instituciones republicanas”, había dicho Servini. “Hubo establecimientos donde se llegó a formar más de una cuadra de cola para votar, por el mal funcionamiento de las máquinas, o porque las mismas no funcionaron”.

La jueza a su vez detalló una situación insólita: “la Mesa N° 2692, imprimió una Boleta Electrónica correspondiente a comicios de la República del Paraguay”.