La Universidad de La Plata inició acciones judiciales por la directiva del Banco Central que atrasará el pago de salarios

Invocando una directiva del Banco Central, el Banco de la Nación comunicó que no adelantará los fondos para el pago de salarios del personal de organismos estatales, como hospitales y universidades el 1 de febrero de 2024, hasta que la Tesorería General de la Nación transfiera los fondos correspondientes. En un comunicado institucional y a través de sus redes sociales, la Universidad Nacional de La Plata informó que inició acciones judiciales.

La semana pasada el Banco Central tomó una medida que limitó el acceso al financiamiento de bancos provinciales por parte de los gobiernos locales. La comunicación A7674 publicada decía que “dentro del periodo comprendido entre el 28.10.19 y el 31.1.24 inclusive, se considerará como concepto excluido a los fines del cómputo de los límites básicos individuales y globales establecidos en materia de fraccionamiento del riesgo crediticio a las asistencias financieras con destino al pago de haberes del personal”.

La traba entonces también estaría en la aplicación de los convenios que tiene el Banco Nación con, por ejemplo universidades, que les permite contar con el dinero para pagar los sueldos antes de fin de mes. Hasta el momento, los inconvenientes se centran en universidades, hospitales y diferentes organismos descentralizados con un presupuesto que, mayoritariamente, se destina a pagar salarios y dependen de esa intermediación del Banco Nación. En este marco, deberán aguardar a recibir los pagos del Tesoro para abonar los sueldos de los docentes y el personal administrativo.

“Cabe destacar que la decisión de la mencionada entidad bancaria representa un incumplimiento manifiesto del convenio de pago de haberes vigente con nuestra Universidad, en cuyo Anexo I se señala que el Banco de la Nación Argentina ‘se compromete a adelantar sin costo financiero para la Universidad el pago de haberes hasta el 100% de la nómina salarial más Sueldo Anual Complementario (cuando corresponda de acuerdo al mes en curso), el primer día de cada mes’”, comentó la prestigiosa Universidad Nacional de La Plata.

También destacaron que ven “con gran preocupación esta inexplicable decisión unilateral que afecta a las y los trabajadores de numerosas universidades nacionales; razón por la cual, y en coordinación con los sindicatos pertinentes, ATULP y ADULP, nos encontramos haciendo las gestiones y presentaciones judiciales que corresponden”, informaron. Una situación similar sucedió en las Universidades de San Juan y San Luis, que informaron que no tienen fecha para el pago de los sueldos. Hoy se sumó el INTA, que también señaló que la cancelación de haberes depende del giro de la Tesorería.

En tanto, el Hospital Posadas, que tiene una nómina de 5000 empleados, indicó que “debido a una nueva disposición del Banco de la Nación Argentina que excede al área administrativa del hospital, los sueldos correspondientes al mes de enero de 2024 se harán efectivos en las cuentas sueldos del personal del 1 al 5 de febrero de 2024”.

Rector de la UNNE: "Tenemos preocupación por el manejo presupuestario de las universidades"

Por su parte, el rector de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), Omar Larroza, expresó su preocupación por "el manejo presupuestario de las universidades" y calificó de "ajuste" el funcionamiento con el presupuesto prorrogado. "En las resoluciones del mes de enero, los gastos de funcionamiento son los mismos del año pasado. Eso claramente se puede interpretar como un ajuste a las universidades", consideró Larroza en declaraciones a radio Dos de Corrientes.

En este sentido agregó que "la Universidad está con una herramienta presupuestaria prorrogada, en términos financieros ordenada, pero con un alto grado de preocupación con respecto del futuro presupuestario de las universidades". Debido a esto, adelantó que "teníamos objetivos, como obras, que vamos a tener que postergar" y sostuvo que se fijaron ciertas prioridades a mantener como "ciertos servicios, becas y el comedor estudiantil".

El oficialismo ya tiene el quórum para dar inicio a la sesión de mañana por la Ley Ómnibus

Respecto a la disposición del Banco Nación que suspende el adelanto de salarios a empleados públicos, afirmó que no afecta a los docentes y no docentes de la UNNE, porque tienen convenio con el Banco Patagonia y perciben sus haberes el último día de cada mes. Pero reconoció que "para algunas universidades es un problema porque no van a contar con el financiamiento".

En tanto, sobre la situación en las universidades, el integrante del Consejo de Docentes e Investigadores de la UNNE, Lucio Terrasa, manifestó que "no se ve predisposición del Gobierno Nacional de aumentar las partidas presupuestarias". "El panorama es sombrío", concluyó sobre la situación de la educación superior, en el mismo medio.

Economía asegura que no hay atrasos en los envíos para el pago de salarios en Universidades

El Ministerio de Economía aseguró que no hay atrasos en los giros para el pago de salarios de universidades u organismos descentralizados y enfatizó que si no pagan en tiempo y forma "es por decisión propia".

"Desde que arrancó esta gestión, a las universidades y organismos descentralizados que dependen del Tesoro Nacional se les transfieren los fondos para sueldos antes de fin del mes previo. Esto quiere decir que si no pagan en tiempo y forma es por decisión propia de cada organismo o universidad", afirmaron fuentes del Palacio de Hacienda.

ML / ED