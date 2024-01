El oficialismo ya tiene el quórum para dar inicio a la sesión de mañana por la Ley Ómnibus

A menos de 24 horas de la convocatoria a sesionar en la Cámara de Diputados para debatir la denominada Ley Ómnibus, La Libertad Avanza ya logró reunir las voluntades necesarias para garantizarse, al menos, el arranque de la discusión con 129 diputados sentados en sus bancas.

La citación a sesión especial fue realizada para este miércoles a las 10 y los libertarios buscaban como prioridad despejar cualquier duda sobre el arranque de la sesión, lo que ya fue solucionado.

En LLA creen que el DNU es “una obra maestra” y piden no poner frenos

La primera señal la dio el bloque de la UCR que preside el cordobés Rodrigo De Loredo, que luego de una extensa reunión de la bancada confirmó a través de un comunicado que daran quórum y que acompañarán en general la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Se trata del resultado de una compleja negociación a nivel interno del partido radical que le permite sumar a LLA unos valiosos 34 votos y se da luego de que un sector de los diputados boina blanca firmaron en disidencia el dictamen de la mayoría mientras otro grupo menor directamente no aportó sus votos para el despacho del plenario de comisiones.

"En una extensa reunión de nuestro bloque, adelantamos que desde el conjunto del radicalismo daremos quórum para habilitar el debate parlamentario de la Ley Ómnibus mañana y acompañaremos en general la Ley. Entendemos la responsabilidad de la hora y las urgencias del país", comentó el cordobés a través de las redes sociales. De Loredo marcó que hubo "desorganización" y "agravios" en el tratamiento encarado por parte del Ejecutivo, pero confirmó que "daremos las herramientas para que un gobierno que recién inicia pueda llevar adelante su plan de gestión".

Reunión del Bloque UCR. Mañana apoyaremos el tratamiento de la Ley de Bases, pero llevaremos nuestras propuestas al recinto que mejoran la norma.

Hay puntos que deben subsanarse para el bien de todos los argentinos. Seguimos trabajando sin bajar los brazos.

La Libertad Avanza ya cuenta con 38 diputados propios, a los que se suman también 40 integrantes del PRO, que tuvieron una reunión de bloque encabezada por Cristian Ritondo en la previa, en donde se sumó de manera virtual el expresidente Mauricio Macri para brindar su respaldo a los legisladores.

"Nosotros vamos a acompañar la ley, vamos a dar quórum, estamos de acuerdo en cómo se va a trabajar ahora, veremos cómo va a ser el desarrollo pero va a ser una sesión muy larga", anticipó Ritondo en las inmediaciones del Congreso, donde iban y venían numerosos referentes de distintos partidos inmersos en las negociaciones.

Patricia Bullrich dijo que la Ley Ómnibus debe "tratarse ya": "Cuando los cambios son tantos y se deforma el objetivo, ya no sirve"

Pero el dato más relevante tiene que ver con la confirmación de que el bloque de Hacemos Coalición Federal que comanda Miguel Pichetto estará desde el arranque de la sesión, convirtiéndose así en la llave para que LLA pueda avanzar hacia la media sanción.

"Desde Hacemos Coalición Federal vamos a dar quórum y acompañar en general, pero plantearemos las disidencias en varios artículos. Quienes somos parte del bloque Hacemos Coalición Federal siempre planteamos nuestro compromiso de aportar herramientas de gobernabilidad y honrando esa premisa daremos quórum para que en la sesión de mañana en la Cámara de Diputados se pueda discutir la denominada Ley Bases enviada por el Poder Ejecutivo", indica el texto de HCF.

Miguel Ángel Pichetto: "No hay que ser hipócritas, la emergencia y la delegación la tuvieron todos los presidentes"

Asimismo, aclararon que "a instancias de que algunos integrantes del bloque presentaron dictámenes propios, a la hora de discutir los artículos en particular plantearemos en muchos de ellos nuestras propias visiones, disidencias, o modificaciones a los mismos". Esto se refiere al dictamen de minoría que presentaron en conjunto las diputadas Margarita Stolbizer y Mónica Fein, del socialismo, que llevará a defender en particular algunas de las cuestiones que se incluyen en su propuesta.

Así lo confirmó luego el diputado Esteban Paulón, del Partido Socialista, quien señaló que "tal como anticipamos durante todos estos días no vamos a acompañar en general el proyecto de ley Bases . Tenemos dictamen propio e iremos al recinto a defenderlo". Es decir que no será uniforme la postura del bloque dialoguista, que aportará sus 23 referentes para el inicio pero eso no se traducirá en un voto a favor del conjunto.

