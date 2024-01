Continúan las idas y vueltas del Gobierno con el impuesto País

Cargado de contradicciones, idas y vueltas y versiones encontradas. Así quedó el Gobierno en relación al impuesto País y la posibilidad de que el tributo sea coparticipable, un tema que se tocó en el último encuentro entre el ministro del Interior, Guillermo Francos, gobernadores y legisladores de la Cámara baja para tratar de destrabar la negociación de la ley Ómnibus que se discutirá este miércoles en el recinto.

En la reunión, los legisladores de la UCR, el PRO y representantes de gobiernos provinciales aseguran que escucharon de boca del funcionario un compromiso de apoyar el proyecto a cambio de coparticipar el tributo. De hecho, comenzó a circular con fuerza un porcentaje de la recaudación del impuesto para las arcas provinciales: el 30%.

Del lado de los mandatarios, la posición fue similar: indicaron que hubo un principio de entendimiento con el oficialismo a través de la figura de francos, en el cónclave del lunes, en el CFI, para ser compensados por el retiro de la iniciativa de Ganancias. Un proyecto que la Libertad Avanza retiró de la discusión.

Pero en cuestión de horas, el oficialismo tiró por las bordas las versiones y posibilidades de acuerdo a través de distintas voces, en on y en off. Primero, por lo bajo, ante PERFIL indicaron que el tema salió a la luz, pero en ningún momento surgió la chance de coparticipar el impuesto a cambio de votos. "Nunca estuvo en discusión eso", marcaron desde Casa Rosada. Y culparon a los gobernadores de instalar esa "posibilidad".

En una entrevista, tras la reunión con Gobernadores, Francos se limitó a decir que el tema se planteó y hasta señaló que la charla fue corta y "fructífera". Mientras que esté martes, Adorni siguió en la misma línea, aunque contradiciendo lo que mencionó el ministro: “No solo que no se habló de la reunión, sino que no está en discusión. La propia oficina del presidente sacó un comunicado ayer. Esas fueron versiones que por alguna misteriosa razón llegaron a los medios pero revisten de total falsedad. Jamás se puso en discusión la coparticipación del Impuesto País”, dijo Adorni durante su conferencia habitual realizada en la Casa Rosada.

El vocero precisó que estuvo con Francos y el tema salió. No obstante, volvió a remarcar que "jamás se planteó coparticipar el Impuesto País, no existió nunca en la discusión. Eso no tiene que generar ninguna duda ni mala interpretación. No estuvo jamás sobre la mesa discutir eso porque, precisamente, se quitó el capítulo fiscal y efectivamente los temas económicos no son parte de la discusión”.

Y reiteró que, tras la quita de la parte fiscal del proyecto, no hay motivos para que le ley no se apruebe. “La discusión era esa, lo sacamos, entendemos que tiene que correr su curso normal de aprobación en cuanto a lo legislativo”, aseveró.

