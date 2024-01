La ley ómnibus llega al Congreso y se definen detalles: reuniones clave y tensión con diputados

La ley ómnibus está a punto de ser tratada por la Cámara de Diputados. Esta tarde Martín Menem encabezará una reunión de Labor Parlamentaria en la que se definirá el cronograma de la sesión de mañana, 31 de enero. Los legisladores deberán ponerse de acuerdo en cuestiones técnicas como la introducción de modificaciones de último momento o la aprobación de un cuarto intermedio. Hasta ahora, la única certeza es que el debate puede llegar a durar más de 30 horas. Sobre el resultado, nadie se anima a hacer pronósticos.

En principio, la reunión de Labor Parlamentaria está agendada para las 19. Sin embargo, hay una posibilidad de que se adelante para las 17. El pedido de que el debate se suspenda durante la noche, al menos seis horas, será presentado de manera formal esta tarde.

En el oficialismo hay quienes mostraron buena predisposición: “Es inhumano pasar de largo. Más allá de los legisladores hay un montón de gente que trabaja alrededor de la sesión y no puede estar sin dormir”. El diputado de Unión por la Patria Eduardo Valdés fue más escéptico en las razones del pedido: “El debate tiene que ser a la luz del día. Ya hubo bastante oscuridad alrededor de este proyecto”, dijo.

Reuniones de último momento

Son días frenéticos. Hasta última hora de ayer, Menem “estuvo encerrado en su despacho y no paró de recibir gente”, según fuentes allegadas al presidente de la Cámara que destacaron la presencia permanente del ministro de Economía, Luis Caputo, y del vicejefe de Gabinete de la Nación, José Rolandi.

En la oposición las horas tampoco transcurren con tranquilidad. Hay legisladores que reclaman que haya “un interlocutor válido del Gobierno” y cuestionan que el oficialismo haya priorizado el diálogo con los gobernadores y no con los representantes del Legislativo.

¿Ajuste a la casta o represalia?: antes del debate de la ley ómnibus desalojan a un grupo de diputados de sus despachos

“En nuestro bloque hay varios que están esperando a ver qué les dicen sus gobernadores. La tensión es altísima y hace falta un reconocimiento al Congreso. Se comentó que hubo un zoom con mandatarios provinciales y sabemos que muchos estuvieron viajando. Pero aunque nosotros no seamos representantes de las provincias sino del pueblo, somos quienes vamos a poner la cara si se afectan las economías regionales”, se quejó una diputada.

En su caso decidió que votará en general el proyecto, pero que en la votación de cada artículo particular expondrá sus diferencias. Esa es la posición generalizada de la “oposición dialoguista” -el PRO, la UCR y Hacemos Coalición Federal-, que logró presionar para que se dieran de baja del texto original temas clave como el capítulo fiscal, las reformas vinculadas a los procesos electorales o que se modificara el plazo y las atribuciones de las facultades delegadas.

Ley Ómnibus: Javier Milei compartió un duro mensaje contra "diputados del bloque extorsión"

Para el diputado Valdéz la fecha de la sesión y el apuro del oficialismo en hacer acuerdos con los gobernadores para alcanzar, al menos, la aprobación general tiene una razón: “El apuro es porque el miércoles se reúne el board del FMI para ver qué hacen con la propuesta que les llevó Caputo. Al Gobierno le sirve para continuar con las conversaciones”, aseguró.

En el bloque Unión por la Patria la posición en principio es homogénea: “Hoy por hoy tengo que el 99% rechazamos el proyecto”, aseguró Valdés. En su espacio hay quienes todavía están sorprendidos con el giro repentino de los legisladores Agustín Fernández, Gladys del Valle Medina y Elia Fernández -que responden al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo- y que la semana pasada rompieron y armaron un bloque propio que podría acompañar al oficialismo.

La CGT le pidió a los diputados tucumanos que rompieron con UxP que "honren su compromiso con el pueblo"

A menos de un día de la sesión, en UxP confían en que no habrá un nuevo éxodo pero, por las dudas, Valdés deja un margen de error del 1%. Fuera de Unión por la Patria hay quienes repiten los nombres de dos gobernadores: Gerardo Zamora, de Santiago del Estero, y Raúl Jalil, de Catamarca. “No creo que hagan lo mismo que Jaldo. Hay demasiada caída de prestigio”, reflexionó Valdés.

La votación de la ley ómnibus

Aunque la ley ómnibus sea un paquete de proyectos diversos de diferentes temas tendrá el mismo tratamiento que cualquier otro proyecto de ley. El texto original que envió el Ejecutivo incluía la derogación de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias. Según la normativa vigente, las modificaciones en materia electoral necesitan que en el Congreso los diputados aprueben con mayoría absoluta (es decir, la mitad más uno de los miembros de la Cámara). La decisión del oficialismo de bajar ese capítulo habilitó a que ahora sea necesario solo la mayoría simple (es decir, la mitad más uno de los legisladores presentes en el recinto).

Nicolás Massot: "El gobierno no tiene interés en esta ley, el único interés es construir un enemigo"

En este caso, además, habrá dos instancias de votación. El abogado constitucionalista Andres Gil Domínguez explicó que “si la mayoría aprueba en general, el proyecto recibirá media sanción y después, en particular, habrá que ver cuál artículo obtiene la mayoría y cuál no”.

A pesar de que algunos opositores tengan esperanzas en que la votación particular sea “una masacre” para el Gobierno, Gil Domínguez no cree que sea un escenario posible: “Sería una gran contradicción que tengas votos para que te aprueben el proyecto pero que después no te pasen los artículos”, reflexionó.

El abogado tiene un interés particular en este proyecto. A fines de diciembre presentó un amparo contra el DNU 73/2023 de desregulación de la economía y en el texto de la ley ómnibus se incluyó un artículo para ratificar la vigencia del decreto. “La aprobación del DNU mediante este proyecto es inconstitucional porque los decretos de necesidad y urgencia tienen un procedimiento regulado mediante la ley 26.122 que no se puede suplir de esta forma. Si ese artículo se aprueba en el recinto lo vamos a denunciar como un hecho nuevo”, afirmó Gil Domínguez.

Milei lanza un nuevo “ajustazo”: retoca los sueldos, subsidios y frena fondos a provincias

Un asesor de un diputado radical con muchos años en el Congreso resumió el estado de situación: “Yo nunca vi, en todos estos años, algo de este calibre”. Su jefe político acompañará el proyecto en general y rechazará artículos puntuales. Sin embargo, no quieren adelantar nada hasta no ver “el texto final final final”.

“Una vez que se firma un dictamen de mayoría, eso es lo que baja al recinto. Y es común en la práctica parlamentaria que se hagan concesiones y negociaciones también entre que se firma ese dictamen y comienza el debate. Suelen ser pequeñas correcciones o para enmendar detalles. Pero acá, a esta altura, todavía se habla de cambios más de fondo. Esto no tiene muchos antecedentes y vamos a esperar a ver el texto final”, agregó el hombre.

LT