Martín Soria: "Hasta Pichetto dice que hay que alejarse de esta gente"

El diputado nacional de Unión por la Patria remarcó que en la actual gestión de Milei se repiten varios apellidos que ya estuvieron en gobiernos de corte neoliberal. "El capítulo fiscal es un paquete del ajuste y del blanqueo macrista", sintetizó enModo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Martín Soria es diputado nacional de Unión por la Patria. Fue electo en 2023 y tiene mandato hasta 2027. Ya se había desempeñado como diputado desde el 2019 hasta el 2021. Fue ministro de Justicia de la Nación entre 2021 y 2023, ex intendente de General Roca en el año 2011 hasta 2019 y legislador de la provincia de Río Negro en el año 2007.

La semana pasada, el Gobierno Nacional anunció la creación de una Fiscalía Especial para investigar la corrupción de funcionarios nacionales y provinciales. ¿Cómo recibe la creación de la Fiscalía Especial de la Corrupción? ¿Tiene algún punto de contacto con el caso brasileño, cuando Sergio Moro tenía un juzgado especial para un caso específico de corrupción?

Todos estos anuncios tienen que ver con el apriete constante que estamos padeciendo el tratamiento de este mamotreto de, ahora, 700 artículos. En Argentina ya existe la PIA que tiene que ver con la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, y cada provincia, delegada por las Constitución, tiene la facultad de investigar los hechos de corrupción de cada una de sus jurisdicciones.

Por eso, el anuncio de esta nueva creación recuerda a lo mismo que hizo el dirigente Moro en Brasil, ahora no solo con la posibilidad de perseguir funcionarios de la oposición sino también gobernantes e intendentes. Es parte de este modelo antidemocrático que tiene Milei y que viene demostrando, incluso en campaña.

Él hablaba de que la Argentina “se jodió hace más de 100 años”, es decir, afirmaba que la decadencia empezó cuando los argentinos empezamos a votar con el sufragio secreto y universal a los presidentes. Con el DNU y con la ley ómnibus proponen volver al país de los grandes hacendados, en el que no había debate ni participación popular, sólo elegían presidentes los 4 poderosos. Quieren una Argentina donde están sobrando 40 millones de argentinos.

No es nada nuevo que llegue a presidente alguien cuya aceptación o capital político sea precisamente el hartazgo, la indignación, la bronca de la gente. Vos lo recordarás mejor que yo, De la Rúa, en su spot, afirmando: “dicen que soy aburrido, será porque no ando en Ferrari”, contraponiéndose en ese momento a Carlos Menem. Y todos sabemos cómo voló por el aire ese experimento allá en el 2001.

Macri llegó alertando de que Argentina iba rumbo a ser Venezuela y que con él venía la revolución de la alegría. Y la verdad que fue un industricidio, nos endeudó peor que la última dictadura militar, récord en pobreza y desocupación. Y ahora llega Milei prometiendo motosierra y terminar con la casta.

Detrás de todos estos experimentos neoliberales, desde el retorno a la democracia, siempre están los mismos. Si vos te pones a pensar, ahí lo tenés a Federico Sturzenegger, a los Caputo, a los Bullrich, a los Cavallos, a los menemistas reciclados como los Barra o Francos.

En este tercer experimento a mí lo que más me preocupa, porque lo veo como lo más peligroso y lo más extremo, son las características propias de Milei y su núcleo íntimo. Lo que dijo este fin de semana de las valijas y los coimeros en el Congreso, por ejemplo. Si bien yo no me siento afectado ni ningún peronista, se lo está diciendo a los diputados dialoguistas, al PRO, a la UCR, a aquellos que desde el primer día dicen querer colaborar con él.

Les está diciendo que son unos coimeros por querer discutir y debatir cada uno de los distintos artículos de este proyecto de ley ómnibus. Y al mismo tiempo ataca el sector privado, porque los llama “valijeros". Se identificó por sectores: los aceiteros, los sojeros. A ver, ¿no era que había que destruir el Estado y entregárselo con un moño al sector privado? Entonces, vemos un presidente con características particulares y muy peligrosas.

Capítulo fiscal, afuera

El viernes Luis Caputo anunció el retiro del capítulo fiscal de la ley ómnibus y la presunción de que mañana se pueda votar una versión reducida de la misma. ¿Qué futuro le asigna a esa aprobación, ya sin ese capítulo?

El problema no es el paquete fiscal. Fíjate que semana tras semana, a medida que se va conociendo este disparate de ley, van recibiendo críticas de hasta sus propios socios que quieren cogobernar con ellos, y van desmembrando un pedacito, un articulito. Yo me pregunto porqué estos dialoguistas, estos diputados que en el 2019, frente a una crisis de deuda fenomenal como la que asumía aquel gobierno, rechazaron de plano cualquier facultad delegada y hoy se las quieren dar a este personaje que es mucho más peligroso.

Estamos hablando de una persona que no tiene empacho en decir que el Papa es el representante del diablo, en pelearse con los BRICS, en insultar al presidente chino y a Petro, el presidente de Colombia. O decir que va a romper relaciones con Brasil porque el presidente se llama Lula da Silva.

Este, más que el paquete fiscal es el paquete del ajuste y del blanqueo macrista. Lo tuvieron que sacar porque era totalmente inviable incluso para los propios dialoguistas. Ese paquetazo fiscal es un ajuste total a los trabajadores, un ajuste brutal. Incluso el blanqueo que proponía este paquete fiscal dejaba abiertas las puertas a que ex funcionarios macristas que fueron parte del mega endeudamiento en la Argentina con el presidente Macri pudieran ingresar a ese blanqueo.

Y creo que tiene también mucho que ver la marcha, la movilización de los trabajadores el 24 de enero pasado o las más de 200 asociaciones civiles que fueron a dar su opinión en temas variados porque esta ley abarca todos lo que refiere a la vida en sociedad. Fueron contundentes criticando la imposición de las retenciones a las economías regionales.

Hay que estar muy atentos y hay que frenar las facultades delegadas, porque todas estas medidas que dicen estar en revisión en este paquete fiscal, pueden ponerlas por decreto al día siguiente, ese es el problema. Y encima, bajo una situación total de amenaza, que es lo más grave: anunciar que va a fundir las provincias, que va a paralizar toda la obra pública.

inclusive lo dijo este fin de semana en el programa de Majul, aquellas obras públicas que vengan con financiamiento de organismos internacionales, por ejemplo el BID, el Banco Internacional de Desarrollo. Todos saben que los fondos que vienen de organismos internacionales para financiar obras son fondos con un fin específico.

Un presidente no puede anunciar libremente en un programa de radio que va a agarrar esos fondos y los va a meter para cubrir gastos corrientes porque están malgastando caudales públicos. Insisto con el peligro en el que nos encontramos todos.

Concretamente, retirar cualquier capítulo de la ley ómnibus, si se le dan facultades delegadas, finalmente, podrá restaurar al día siguiente. ¿O sea, la clave de lo que busca Milei son precisamente las facultades delegadas?

Las facultades delegadas son el alma de todo esto y tienen que ver con la mirada autocrática del propio presidente. Este mamotreto extensión quieren sacarlo de prepo y bajo amenaza, hasta el punto de que hubo un dictamen trucho, un escándalo sin precedente que deja al desnudo de lo que es capaz esta gente.

Los despachos de comisión, en una reunión plenaria, solamente pueden ser firmados por los diputados en la sala respectiva por los miembros que están presentes en la reunión y después de aprobarse. No se permite firmar más de un dictamen. Es una desprolijidad total que hasta el propio Pichetto dice que hay que alejarse de esta gente porque nos llevan a cualquier lado.

Pero insisto con esto, esta ley es un parate, no solamente se mete con el Código Penal reformándolo, con el Código Civil y Comercial, con la ley electoral. Todo en función de los negocios y del bendito mercado, hasta el punto que no solamente se meten con la ley que prohíbe la extranjerización del territorio nacional, fomentan la destrucción del medio ambiente y de nuestros recursos naturales.Cuál es la necesidad en enero de estar a las apuradas fomentando la modificación de la ley de glaciares, la ley de bosque, la ley nacional de manejo de los fuegos.

Pretenden que el Congreso le delegue facultades en clara a violación a la Constitución Nacional y que el Poder Ejecutivo pueda legislar en todas las materias que incluso le están vedadas. Permiten enajenar o vender empresas públicas, más de 37 empresas de todos los argentinos, ya sea Fabricaciones Militares, ARSAT, Núcleo Eléctrico Argentino Sociedad Anónima, Banco Nación y YPF que ahora dicen que lo sacan.

Un día dicen una cosa, al otro día se retrotraen. Anunciaron que a través de esta ley pueden vender el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que son los activos de los jubilados, sus títulos y sus acciones, lo que permite que cada argentino q pueda jubilarse en el futuro.

Promueve beneficios al poder económico de una manera escandalosa. Aplican la baja del Impuesto a los Bienes Personales a los más ricos en la Argentina. Hoy tienes 10.000 personas que representan casi el 75% de la recaudación total del Impuesto a los Bienes Personales y quieren bajarle la alícuota. Esto lo había intentado Macri con Caputo en el 2017.

Son beneficios exorbitantes al poder económico concentrado y al vecino de a pie le eliminan todos los subsidios a la luz, a la gas, al transporte. A los trabajadores en la Argentina se les vuelve a obligar a pagar ganancias y les aplican la Reforma Laboral con un periodo de prueba de 8 meses, son contratos basura.

¿Mañana se sesiona o no? ¿Habrá una larga jornada para aprobar parcial o totalmente?

El peronismo va a tener una línea de conducta y una posición muy clara en contra de toda esta idea loca de poner patas para arriba y en venta a la Argentina. Seguramente los diputados de los bloques dialoguistas van a intentar abrir el debate con los diputados de LLA y ponerse a revisar artículo por artículo porque hay cosas que son un disparate, con lo cual seguramente va a ser una sesión maratónica.

Hay que ver después qué es lo que queda en la votación particular de cada artículo de estos más de 700. Vos sabés que cuando arranca una sesión termina, cuando se termina de votar hasta la última modificación de cada uno de los artículos. Calculo que puede haber sesión más allá del viernes.

AO FM