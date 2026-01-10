Venezuela: el Gobierno recalcula su optimismo y se pega a Washington

A una semana de la invasión de Estados Unidos a Venezuela, el gobierno de Javier Milei comenzó a recalcular los mensajes que lanzó desde el comienzo de la ofensiva bélica. Tras la euforia inicial, comenzó a moderar expectativas en torno a la liberación del gendarme Nahuel Gallo. Al mismo tiempo la Casa Rosada dejó correr la versión de una posible reapertura de la embajada argentina en Caracas, pero sin una fecha precisa.

Ante las consultas de PERFIL, en Balcarce 50 aseguran que están llevando a cabo todos los pasos necesarios para que el uniformado, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024, sea liberado. Los movimientos son coordinados entre el Ministerio de Relaciones Exteriores, bajo el mando de Pablo Quirno, y la cartera de Seguridad, cuya jefatura corre por cuenta de Alejandra Monteoliva.

“Es un trabajo en conjunto”, sostienen. Se mueven sobre un terreno delicado porque el gendarme ya cumplió un año detenido. Las acciones se aceleraron tras la decisión de Delcy y Jorge Rodríguez de liberar presos políticos. Ambos dirigentes venezolanos lideran la transición posterior al secuestro del entonces mandatario Nicolás Maduro. Los contactos incluyen conversaciones con autoridades de la Casa Blanca que se encuentran monitoreando el proceso político en el país que ocuparon por tiempo indeterminado, tal como dijo Donald Trump.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero, a pesar de un escenario a priori favorable, en Balcarce 50 no quieren alimentar posibilidades que se queden sin sustento, como sucedió en los primeros momentos posteriores a la caída del presidente bolivariano. Los funcionarios libertarios pasaron de la certeza y el optimismo inicial a la cautela y la autopreservación, incluido el Presidente. Si bien Quirno y Monteoliva evitaron mencionar un plazo concreto, exhibieron optimismo y hablaron de una excarcelación con “altas” posibilidades.

Hoy, en cambio, en el oficialismo hablan de acciones que “no son comunicables”. Una muestra cabal de la moderación de la gestión libertaria, que no quiere dar pasos en falso. Hay un antecedente inquietante: pese a los pedidos que existieron para que Gallo recupere su libertad, el Gobierno no logró resolver la situación en más de un año.

Hay otro tema que ocupa la agenda libertaria y que ganó volumen en las últimas horas: la chance de que la Argentina reabra su embajada en Caracas. Un establecimiento que se encuentra cerrado desde el año pasado tras el retiro del personal diplomático ordenado por la administración Maduro. Cerca del economista reconocen que el tema es complejo, pero no tanto ahora después del giro político provocado por la incursión militar en Caracas. Tal como sucede con el caso Gallo, en el oficialismo esquivan precisiones. Sin embargo, la idea de la reapertura surgió tras la posibilidad de que el Departamento de Estado haga lo propio con su embajada en la capital caribeña. De todos modos, antes de avanzar, en el Gobierno prefieren seguir de cerca el desarrollo del proceso de transición. También analizar cuáles serán las condiciones de seguridad para el cuerpo diplomático en las próximas semanas.

En medio de esa incertidumbre, quedó claro que la posición de Argentina respecto a Venezuela en los próximos meses seguirá atada a lo que determine Estados Unidos. Si bien la entrevista fue hecha días previos a la ocupación, y Presidencia la difundió ayer, Milei planteó ante CNN que la gestión republicana debía avanzar en Venezuela a todo ritmo y que su gobierno iba a prestar toda ayuda necesaria, incluso con el envío de tropas si así lo considera Trump.

“Estoy dispuesto a ayudar porque estoy dispuesto a dar la batalla por la libertad en todo el mundo. Si podemos responder los pedidos, lo vamos a hacer”, adelantó, sin dejar de señalar que Maduro “es un narcoterrorista” y “asesino”, entre otras denuncias.

Desde su visión, la presidencia de Maduro significa para América Latina hoy “lo que fue Cuba, el castrismo en los 70. Básicamente, el socialismo del siglo XXI intenta instalar el comunismo desde la vía democrática, pero por la propia dinámica que llevan estos regímenes, terminan en situaciones totalitarias”, comparó.

En esa línea, Milei sostuvo que “Maduro es un dictador y está vinculado al narcotráfico”, aunque el Departamento de Justicia norteamericano levantó la vinculación con el Cartel de los Soles porque concluyó que no existe como tal.

Milei sostiene que la Venezuela bolivariana “ha contaminado el continente con espías y con actos subversivos que han trabajado en contra de gobiernos con signos distintos al socialismo del siglo XXI”. En el oficialismo tampoco quieren hablar sobre nombres alternativos a la opositora María Corina Machado. No quieren entrar en conflicto con la administración Trump.

“Lo importante es que la transición dispuesta por Trump va a garantizar el retorno de la democracia y la libertad en Venezuela en un contexto de paz. Confiamos en este proceso”.