Para Juan Grabois, "los políticos no son los malos de la película, ni siquiera Macri"

El referente social Juan Grabois hizo una inusitada defensa de la clase política en el desarrollo de la crisis económica argentina, asegurando que los verdaderos responsables son “los representados”, refiriéndose de esta forma a “las corporaciones, las grandes empresas, los sectores financieros y los grandes exportadores”.

“Los políticos no son los malos de la película, ni siquiera Mauricio Macri”, dijo Grabois este jueves al ser entrevistado por Viviana Canosa (Canal 9). “Macri no tiene la culpa, es un pésimo gobernante que representó muy bien los intereses del 1%, y lo hizo muy bien”. “El problema son los representados, a los que no votás cada 4 años y nunca dan la cara, son que sectores concentrados que consiguieron beneficios impositivos y representan los intereses”, afirmó.

Grabois dijo que apoya al presidente electo Alberto Fernández porque cree “que va a defender los derechos de los trabajadores”. “Yo le creo y tengo confianza en eso, pero tenemos que estar atentos para que eso suceda, porque aunque él tenga toda la voluntad del mundo, hay otros jugadores con otros intereses, a los que le ha ido bien estos años, el 1% de la sociedad”.

“Solo el 1% ganó estos años”, dijo refiriéndose a “las corporaciones, las grandes empresas, los sectores financieros y los grande exportadores”. “Macri fue el presidente de esos sectores, entre privilegios impositivos, se fueron 700 mil millones de pesos, y esos privilegios del 1% explican el sufrimiento del 40% que está en la pobreza”, aseguró el referente de la CTEP.

Apuntó directamente a Marcos Galperin, fundador y CEO de Mercado Libre, “que es el tipo más rico de la Argentina”. “¿Por qué no paga el 70% de impuesto a las ganancias y tiene toda su plata en Uruguay?”, se preguntó Grabois, diferenciándose del futuro presidente: “Si Alberto Fernández piensa que esto está bien, yo voy a seguir pensando que eso está mal. Estoy seguro de que ninguna persona con sensibilidad y sentido de justicia crea que un laburante tenga que pagar impuestos a las ganancias y un señor que tiene miles de millones de dólares, no”.

“Yo no quiero caridad, quiero justicia”, dijo al referirse a la primera reunión del Consejo del Hambre, que convocó a empresarios, gremialistas y referentes de distintos ámbitos. “Si Singenta dijo que va a donar el 1% de sus ganancias, pero yo quiero que pague los impuestos. Porque es parte del problema… el monocultivo, la sojización, los transgénicos”, argumentó. “Que algunos sectores corporativos se quieran lavar la cara de haber sido parte de un proyecto político criminal como el de Macri y haber sido beneficiarios de los privilegios que les dio Macri, diciendo que van a donar, a mí no me gusta”, sentenció.