Waldo Wolff criticó la gestión del Gobierno con el coronavirus: "Somos el hazmerreír del mundo"

El diputado nacional, Waldo Wolff, es uno de los críticos más duros de la forma en que el gobierno de Alberto Fernández está manejando la pandemia y forma parte del ala más radicalizada de Juntos por el Cambio.

Invitado por Viviana Canosa al programa Nada Personal, que se emite por Canal Nueve, Wolff no anduvo con medias tintas a la hora de calificar la gestión sanitaria del gobierno ante la pandemia: "Somos el hazmerreír del mundo".

"El proyecto sanitario de este Gobierno fracasó", manifestó y agregó que “hay una enorme mayoría de la gente que comparte esta opinión”.

Wolff expresó: "Nos dijeron que íbamos a ser los mejores del mundo, pero no queríamos ser los mejores del mundo. No tengo ninguna duda que quienes apostaron a eso tuvieron buena voluntad, pero les fue mal". Y concluyó: "Vos te tenés que sentar con todas las fuerzas políticas y decir 'nos ha ido mal'. Hace un mes, nuestro espacio le llevó cuatro propuestas al Poder Ejecutivo y el Presidente de la Nación dijo 'no las voy a tratar'".

En los últimos tiempos el diputado ha tenido un fuerte protagonismo al quedar envuelto del legislador provincial Jorge D'Onofrio quien lo acusó de haber difundido el teléfono de Sergio Massa.

También tuvo un fuerte enfrentamiento con Victor Hugo Morales a quien denunció ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) por haberse referido días atrás a su condición de judío al decir: 'Un reventado de la política, un servil de la derecha y, él mismo, un representante lamentable de la DAIA. Por cuánto tiempo no va a levantar cabeza? Uno no lo sabe. Estaba pensado, ¿cuánto creen en Dios los que creen en Dios?, porque si vos creés en Dios, a tu manera, siendo judío y enterrás a Nisman donde no se puede enterrar, a los suicidas, según ellos, no entiendo por qué, pero no es una cosa que yo pueda dominar'.