A los 67 años murió Carlín Calvo, actor popular de los 80 y 90

“Bueno, viejito, llegó el día. Decirte que sos la persona que más admiré en mi vida, que más quise en mi vida. Luchaste hasta el final por nosotros y eso te lo voy a agradecer siempre”, escribió primero el joven de 21 años, que ha seguido los pasos de su padre en el mundo de la actuación. Pero sé que estás en un lugar mejor y descansando en paz, que te lo tenías bien merecido. Espero que siempre estés orgulloso de mí. ¡Te amo, papoto!”. Con estas sentidas palabras Facundo le dijo adiós, en público, a su padre Carlos Andrés Calvo. Otra vez, las redes sociales fueron el espacio que usaron los famosos que en algún momento de su vida compartieron escenarios, sets de televisión y rodajes de cine. Otros también se acercaron a despedirlo en el Teatro Liceo. Como explicó su amigo histórico, el productor Javier Faroni, un teatro era el lugar donde el actor quería tener su adiós terrenal. Y se alegró que su colega Carlos Rottenberg ofreciera el Liceo, que es el más antiguo de la capital porteña.

Un personaje popular. De ser uno de los integrantes que actuó desnudo en La lección de anatomía –clásico teatral de Carlos Mathus por la que pasaron varios de los galanes famosos de los años 80–, la consagración popular le llegó con El Rafa, un éxito televisivo de 1980 junto a Alberto de Mendoza y Alicia Bruzzo. A partir de entonces hubo una sucesión de títulos que cimentaron su rol de galán en ambos planos, televisión y teatro. En dupla con Ricardo Darín, reventaron el borderó con dos obras, Extraña pareja y Taxi, con Pablo Rago crearon otra dupla de éxito con Amigos son los amigos, que con picos del rating replicó el suceso en la versión teatral. También sobre las tablas y junto a Luisina Brando –también fueron pareja– hicieron con éxito Mamá en teatro y Juan sin nombre en televisión. Y en cine, junto Víctor Laplace sacudieron en 1985 la pantalla grande con Adiós Roberto, una película que planteó una relación homosexual en una época donde no se aconsejaba a los galanes populares ese tipo de roles. Ya a fines de los 90, el cine lo tuvo en otra dupla exitosa: junto a Adrián Suar protagonizaron el policial Comodines. De todas formas, desde 1974 hasta 2008, fueron el teatro y la televisión donde Carlos Andrés Calvo no hubo año que no figurara en los elencos. Primero en papeles más chicos y la mayor parte como protagonista.

Bisagra de vida. En lo personal, fue pareja de algunas mujeres famosas en relaciones no muy extensas y no era de los galanes a los que le gustaba hacer notas con ellas. Siempre fue reservado sobre sus amores. Hasta que conoció a Carina Galucci, con quien tuvo dos hijos, Facundo y Abril. Y esa situación de exposición cambió, incluso aceptó hacer notas en familia. El primer ACV lo

puso superar e incluso seguir trabajando con los cuidados lógicos. El segundo, en 2010, aunque tomado a tiempo, dejó una secuela mayor pero siguió trabajando hasta que pudo. A fin de octubre último lo internaron y ayer finalmente murió.