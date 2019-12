‘Nairobi’ apoya el pañuelo verde de Argentina

por Agustín Jamele

Los gritos son ensordecedores. El salón de eventos de la Comic Con de San Pablo, la más grande del mundo, está repleto y se calcula que hay unas tres mil personas esperando por los actores de una de las series más vistas en Brasil. Se trata de La casa de papel que el próximo 3 de abril estrena la parte 4 en Netflix, y la compañía organizó un panel para que los fanáticos pudieran ver al argentino Rodrigo de la Serna (Palermo), Alba Flores (Nairobi), Pedro Alonso (Berlín), Esther Acebo (Estocolmo) y Darko Peric (Helsinki). Cuando ingresan, el lugar se convierte en una cancha de fútbol y quienes están en las tribunas no paran de gritar y cantar por ellos.

En medio de todo el furor un detalle llama la atención. Alba Flores, una de las más populares entre los fans, lleva puesto un accesorio que en la espalda tiene la frase: “My body, my choice” (Mi cuerpo, mi decisión), en relación con el movimiento internacional que pide por el aborto legal, seguro y gratuito en los países que aún no lo tienen. “Decidí hacer eso porque quería sumarme a las mujeres que están luchando a diario en las calles”, explicó la actriz a PERFIL luego del panel organizado por la plataforma de streaming.

—Parecían estrellas de rock, la gente no paraba de gritar por ustedes…

—Era difícil hablar y sabíamos que no se escuchaba mucho por los gritos. Fue abrumador y estamos muy agradecidos por todo el amor recibido.

—¿Cuándo empezaron a darse cuenta de que “La casa de papel” es un éxito internacional?

—Un año después de que se emitiera; cuando se incluyó en Netflix. Después de eso empezamos a recibir mensajes de Brasil y fueron de los primeros. De Argentina, de Francia y de otros países también. Y siempre nos preguntamos: “¿Hasta dónde va a llegar esto?”, y hasta el día de hoy nos pasa de estar en un lugar como la Comic Con y seguir preguntándonos lo mismo y no saber hasta dónde llegará.

—¿Por qué la decisión de usar ese accesorio y esa frase tan simbólica?

—En esta serie, que no es feminista porque no es una serie feminista, se abren ventanitas donde una puede dar una pincelada para contar algo con el personaje que contribuye al debate social y público. Es curioso porque sos la primera persona que me lo pregunta y hasta ahora, nadie hizo referencia al mensaje.

—Es que en Argentina es un tema que está en la “agenda urgente”.

—Sí, lo sé y estoy al tanto del movimiento del pañuelo verde. Y también sé que en el último San Sebastián fueron premiados por un documental que yo no lo llegué a ver, pero sé que es un movimiento muy fuerte. No lo ignoro y aprovecho para decir a las mujeres argentinas que quiero que sepan que su prima hermana española las escucha y las apoya.

Furor. El resto de los actores que estuvieron en la Comic Con de San Pablo y que fueron entrevistados por PERFIL también se mostraron emocionados por el cariño de la gente hacia la serie y hacia sus personajes. “Por las redes sociales sabíamos que había muchos seguidores en Brasil, pero aun sabiendo eso salir a ese escenario con tres mil personas gritando nuestros nombre, aplaudiendo y hasta llorando es tan emocionante que todavía no tengo en claro dónde ubicar eso en mi cabeza”, indica Esther Acebo, quien hace de Estocolmo.

Para Rodrigo de la Serna la experiencia es intensa, pero lo vive de una manera “más lateral o lejana”. “El epicentro son ellos que estuvieron en la primera y segunda temporada. Yo asisto a estos eventos como un testigo privilegiado y veo la devoción que generan personajes como los de Pedro y los de Alba y es tremendo”, asegura. Mientras que Pedro Alonso cuenta que está muy agradecido, pero es cauteloso. “Es una corriente de afecto que es un regalo de la vida aunque hay que mirarlo también con distancia. La experiencia te enseña que ese ruido no tiene nada que ver con el trabajo y con el día a día. Pero sí es verdad que hemos tocado una fibra y que es una experiencia que hay que saber angular y darle su valor”, explica Pedro “Berlín” Alonso.

En los últimos años la Comic Con de San Pablo se ha convertido en uno de los eventos mundiales elegidos por empresas como Netflix para mostrar sus nuevos productos. En esta oportunidad fueron cuatro días a los que asistieron 280 mil personas y varios de esos miles entonaron el ya conocido Bella Ciao para acompañar a los actores de su serie favorita.

(*) Desde Comic Con, San Pablo.