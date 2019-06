Feliz a los 43, Eugenia Tobal contó que está embarazada

por Agustín Gallardo

Luego de tres meses, y de mucha incertidumbre, Eugenia Tobal decidió dar la gran noticia: a los 43 años está embarazada. “Sufrí muchísimo hasta llegar a esta instancia. Cada ecografía y cada estudio es un tema”, dijo la actriz y conductora, quien está en pareja desde hace casi dos años con Francisco García Ibar, un adiestrador de perros.

En diálgo con CNN Radio Argentina, Tobal contó que conoció a su actual novio cuando ya había tomado la decisión de ser madre soltera. “Había decidido ser madre a través de un tratamiento, como muchas mujeres lo hicieron. Lo conocí, le conté todo, y me acompañó como amigo hasta que dijimos: ‘Qué pasa acá. Me parece que esto es de a dos, no de a uno’”, contó. Y agregó: “La vida me fue demostrando que las cosas llegan de esa forma. Los tiempos de uno no son los de la naturaleza ni los de Dios. Hay que tener paciencia y no bajar los brazos”.

Según detalló, los médicos le detectaron trombofilia. Desde que le confirmaron la noticia, ella se aplica una inyección de heparina diaria. Tobal compartió además un posteo en su cuenta personal de Instagram. “Nada más emocionante y hermoso que confirmar que vamos a ser padres. Fueron meses de mucha ansiedad y temores también. Hoy a la distancia entiendo que solo hay que comprender los tiempos de la vida. Que las cosas suceden si tienen que suceder cuando es el momento indicado, que desear con el corazón es imbatible y estar rodeado de amor es lo que sostiene y da fortaleza. Tengo al hombre más maravilloso del mundo que complementó mi vida y hoy juntos hacemos camino al andar. Te amo, amor”, escribió.

En otro tramo del posteo, agregó: “¡¡¡Tenemos amigos de fierro y hoy también tenemos la bendición más hermosa en camino!!! Son muchas emociones. Solo decirles gracias a todos por los mensajes hermosos de amor, bendiciones y buenos deseos”.

Eugenia Tobal había perdido en 2011 un embarazo de Nicolás Cabré, con quien estuvo casada siete meses y se separó en medio de un escándalo por rumores de infidelidad con la China Suárez.

Ahora, la vida le ha dado una nueva oportunidad.