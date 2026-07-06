El difuso origen argentino de Georgina Rodriguez, solo reforzado por la insistencia de Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez es una de las mujeres más ricas, influyentes y observadas del planeta. Con millones de seguidores en Instagram y un exitoso reality show en Netflix que documenta su opulenta vida diaria, la pareja de Cristiano Ronaldo ha sabido construir un imperio basado en el lujo absoluto, la alta costura y las joyas de diseñador. Sin embargo, detrás de las carteras de Hermès y los vuelos en jet privado, se esconde una llamativa contradicción de origen que despierta tantas preguntas como sospechas en el público rioplatense: su difusa y casi nula relación con la Argentina.

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El acento "españolísimo" y las raíces difusas

A pesar de haber nacido en Buenos Aires en 1994, escuchar hablar a Georgina es una experiencia que desconcierta a cualquier argentino. En sus apariciones públicas, entrevistas y en los episodios de su propia serie, "Gio" despliega un acento castizo impecable, repleto de modismos madrileños y un tono que no deja margen para rastrear ni una sola "sh" o un "che" rioplatense.

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Si bien es cierto que se mudó a España siendo muy chica, la velocidad y la efectividad con la que sepultó cualquier rasgo de la tonada porteña genera suspicacias entre los críticos de las redes sociales. ¿Identidad adoptada por conveniencia o un sutil intento de encajar en la estricta alta sociedad europea? Lo cierto es que, para el oído desprevenido, la modelo pasa por una nacida y criada en el corazón de la península ibérica, dejando su DNI argentino como un mero dato administrativo del pasado.

Los desesperados recordatorios de Cristiano Ronaldo

El contraste se vuelve casi cómico cuando entra en escena el propio Cristiano Ronaldo. En más de una ocasión, ante los micrófonos de la prensa internacional o en transmisiones en vivo en sus redes, el astro portugués se ha encargado de aclarar de manera casi sobreactuada que su mujer es argentina.

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“Mi novia es de Argentina. Mucha gente no lo sabe, pero ella es mitad argentina y mitad española. Yo amo a la Argentina, la gente piensa que no, pero me encanta”, llegó a declarar el futbolista en un recordado live de Instagram, como si necesitara justificar o validar un vínculo que la propia Georgina no se esmera demasiado en demostrar.

Mientras el delantero saca pecho por el lazo sudamericano de su familia, la empresaria prefiere mantener un perfil llamativamente bajo respecto al tema, limitándose a asentir o a sonreír para las cámaras sin profundizar demasiado en los recuerdos de su tierra natal.

El intercambio con Antonela Roccuzzo: ¿su única "socia" argentina?

Ante tanto desapego geográfico (ya que en su agenda de viajes figuran Dubái, Saint-Tropez o París antes que cualquier destino rioplatense), Georgina parece haber encontrado una vía estratégica para mantener un pie simbólico en el país. El ejemplo más reciente quedó a la vista en la historia de Instagram subida el 5 de julio por la mismísima Antonela Roccuzzo.

En la publicación, la esposa de Lionel Messi le agradece públicamente a "Gio" por el exclusivo regalo de su marca de indumentaria y bienestar: "Muchas gracias @georginagio. Todo hermoso. Te deseo todo el éxito del mundo".

Antonela Roccuzzo subió una historia a su Instagram agradeciendo a Georgina por los regalos recibidos de

Este sutil intercambio de cortesías entre las dos mujeres más importantes del fútbol mundial no pasa desapercibido. Para Georgina, Antonela funciona como la "socia" argentina ideal: una validación de alta alcurnia que le permite rozar las raíces celestes y blancas por pura asociación de estatus, sin la necesidad de tener que subirse a un avión con destino a Ezeiza ni lidiar con los complejos fantasmas de su pasado familiar en Buenos Aires.

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