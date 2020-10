Caso Neuss: shock, dudas y silencio tras el femicidio seguido de suicidio del empresario y su mujer

En shock y en silencio. Y dudas también. Así están los teléfonos del amplio círculo de amistades de Jorge y Silvia Neuss. "Todavía no lo puedo creer", "Estoy sin palabras", "No me lo creo". Estas respuestas y otras de connotación similar son las que se reciben cuando se consulta sobre este femicidio sucedido en el Martindale Country Cub.

Jorge Neuss, de 73 años, asesinó en el mediodía de este sábado 10 de octubre a su esposa, Silvia Saravia, de 69, con un arma de fuego, y luego se disparó a sí mismo en la sien. El empresario fue trasladado al Hospital Austral de Pilar, donde falleció pasadas

Según lo que detalla el parte policial Juan, uno de los cuatro hijos de Jorge Neuss, declaro que "no existían problemas de convivencia y que la causa del hecho podría ser, porque a el (hijo) en estos últimos días, le detectaron cáncer y a raíz de ello, se encontraban muy consternados y deprimidos".

En la declaración policial, uno de los hijos declaró que entre sus padres no había problemas de convivencia.

Si la discreción es una cualidad valorada, la mayoría de ese círculo hoy la puso en primer plano. Sólo unos pocos ponen un manto de duda a la cuestión del posible "pacto suicida" entre Silvia y Jorge Neuss por la noticia de la salud de uno de los hijos. Si el pacto no fuera tal, qué motivó a Jorge Neuss a disparar mortalmente a su mujer Silvia Saravia es ingresar a nuevas cuestiones que quizá nunca puedan descubrirse. Mientras tanto, el pacto no le resta al hecho la calificación de "femicidio".

Jorge Neuss y Silvia Saravia eran un matrimonio de alto perfil social. El historial de negocios de "los Neuss" tiene capítulos polémicos. Cuando se habla de "Los Neuss", se refiere sobre todo a los dos integrantes de más alto perfil de la familia, el fallecido Jorge y uno de sus hermanos, Germán, quien es de los argentinos que hizo de Punta del Este no su lugar de veraneo sino su residencia permanente. Los negocios que tiene en Argentina también pueden manejarse a distancia.

Jorge y Silvia Neuss eran un matrimonio de alto perfil social y sus hijos reemplazaban al padre en reuniones empresarias.

Hoy muchas de las crónicas cuentan a Jorge y Silvia Neuss como uno de los invitados al casamiento de Mauricio Macri y Juliana Awada. Si bien ese no era el único vínculo con el macrismo. Por ejemplo Germán, el menor de los cuatro hijos del matrimonio, fue al colegio con Marcos Peña.

Por su parte, tanto Juan como Patricio, acompañaban o a veces reemplazaban a su padre en comidas empresarias. Y el casamiento de este último, Patricio, fue socialmente importante porque se unió a una de las nietas de Carlos Pedro Blaquier.

EI/FF