La dupla fashion que con ingenio y glam desafió a la cuarentena

Un estudio de televisión, luz, cámara, acción. Juana Viale y Javier Saiach son la dupla fashion que desafiaron con éxito el coronavirus. La pandemia canceló los desfiles de este temporada pero la nieta de Mirtha Legrand y el diseñador correntino ofrecieron una colección de moda en este tiempo de aislamiento preventivo. Y después de poco más de dos meses, Javier Saiach le hizo en exclusiva a Juana 28 diseños exclusivos que ella fue usando en “mesaza” de Mirtha Legrand cada fin de semana. Algunos incluso, no estrenados todavía.

“Me siento muy contento de haber podido llegar a través del programa de Mirtha Legrand con mi propuesta a todos los hogares de nuestro país con mi expresión de amor por lo qué hago”, dijo Javier Saiach sobre su paso televisivo. “Cada fin de semana mi objetivo fue, a través de Juana, inspirar a todas las mujeres a que vibren alto para que surjan con su mejor versión de esta situación que estamos viviendo. Fueron dos meses intensos de trabajo donde debido al esta situación del Covid-19 , y gracias a conocer tanto a Juana, todos los looks se realizaron sin pruebas y con las ansias que genera cada fin de semana.”

La chica de los sueños. “Estoy feliz, emocionado y bendecido. Cuando pensé que todo se derrumbaba por el virus, llegó el reemplazo de Mirtha Legrand con Juana Viale y fue una bocanada de aire fresco”, dijo Saiach a Fernando Gómez Dossena, director de la revista Marie Claire, que también edita Perfil. “Siempre digo que el día que deje de sentir nervios por un desfile o un evento no estaría en el camino correcto. Y todos los sábados y domingos antes del programa me pasa eso. Y por suerte fue un éxito. No tengo desfile, pero visto todas las semanas a la chica de mis sueños. Siempre le digo esto a ella y nos manifestamos el amor mutuo. A pesar de estar en cuarentena y no disponer de todo lo que necesito, estoy muy contento porque Juana se siente identificada con lo que le pongo y se nota.”

Juana Viale, musa indiscutida de Saiach, seguirá con los reemplazos de su abuela Mirtha Legrand. Mientras, Saiach continuará con sus colecciones para la apertura post pandemia, y con los nuevos proyectos del demin de la marca y una línea Home (para el hogar). El proyecto para el tiempo off coronavirus ya no es solamente que Saiach sea sinónimo de una casa de alta costura, sino una firma con variedad de productos como las hay actualmente en el mundo. “Los momentos como este a veces te tambalean, a mí particularmente me sacudieron para darme cuenta en la variedad de items que podríamos sumar a la marca y en eso ayudó la aceptación del público,” explicó Saiach quien también en pandemia diseño el vestido que Fabiola Yáñez usó al cierre del especial que se hizo para recaudar fondo para la lucha contra el coronavirus. “Pienso que después del coronavirus, el mundo en general será otra cosa. El vivir a mil y que todo sea súper inmediato ya no será la regla a seguir. El cambio constante, la ostentación innecesaria y sobre todo la frivolidad dejarán lugar a la austeridad. La cantidad ya no será un valor. Todos vamos a querer concentrarnos en vivir experiencias más al ciento por ciento.”

Desafío por dos. Un trabajo en equipo y la confianza recíproca, hicieron que Juana Viale y Javier Saiach, saltearan el obstáculo que la pandemia impuso en Argentina y en el mundo. Cada fin de semana, esa dupla mostró moda, una colección completa con las tendencias que Saiach imaginó para esta temporada y que ella potenció. Y ambos compartieron respectivos desafíos: Juana tomar inesperadamente el espacio del que su abuela Mirtha Legrand es “la dueña”. Y Saiach, dar un examen dos veces por semana, durante dos meses, preparando cada diseño bajo las condiciones que la cuarentena impone: a distancia, es decir, sin trabajar el diseño sobre el cuerpo de “la modelo”. Es así como en tiempos normales se hace la ropa de alta costura o a medida.

Y puede que Juana Viale no se lleve un Martín Fierro a la mejor conducción. Finalmente es un formato que no es el propio. En sus propias “mesazas”, el webshow que por episodios ella conduce por YouTube y Facebook, se la ve más relajada. Pero si se repite este año el Martín Fierro de la Moda, Juana será una competidora cantada para la terna de la conductora más glam de 2020.