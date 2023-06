La reacción de Amber Heard a las palabras de su ex marido, Johnny Depp, sobre el momento en el que tocó fondo

Una vez más, se repite la historia: uno de los rostros más reconocidos de Hollywood dio detalles de uno de los períodos más difíciles de su vida, cuando estuvo al borde del abismo. En esta ocasión, el controvertido actor Johnny Depp dio detalles sobre el complicado conflicto en el que se vio envuelto con Amber Heard, y cómo las graves acusaciones de su ex esposa casi lo hunden profesionalmente. Fue una situación que le costó enormemente mantenerse a flote en su carrera. Ahora, la mujer reaccionó a las palabras de la estrella.

"Pude tocar fondo muchas veces. Quizás nadie pensó en mí. La gente puede caer directamente al fondo mil millones de jodidas veces, pero si tienes la suerte de encontrar el sótano, estás bien, ¿sabes?" , explicó el actor en un video publicado por el fotógrafo Greg Williams.

Amber Heard y Johnny Depp.

"Sigo preguntándome sobre la palabra regreso porque no fui a ningún lado. De hecho, vivo a unos 45 minutos de distancia. Así que sí, tal vez la gente dejó de gritar mi nombre por el miedo que tenían en ese momento. Pero no, no fui a ninguna parte. Estuve sentado" añade Johnny Depp.

En respuesta a estas afirmaciones, Amber Heard, quien actualmente reside en Madrid y buscó alejarse por completo del foco mediático que compartió con su ex esposo, dio su primera reacción a las cámaras de Europapress. Tratando de mantenerse al margen de esta nueva controversia, Heard pidió respeto hacia su persona y ha expresado sorpresa ante las preguntas de los medios sobre el tema.

Amber Heard y Johnny Depp.

Johnny Depp vs Amber Heard: la Justicia falló a favor del actor

El protagonista de importantes éxitos cinematográficos cierra una etapa oscura en su vida tras un fallo a su favor de la justicia estadounidense. La actriz Amber Heard deberá pagarle a su ex esposo Johnny Depp una indemnización de 10 millones de dólares en concepto de daños y 350 mil dólares como multa (en un comienzo iban a ser 5 millones de dólares pero por la ley de Virginia se bajó el monto) por haberlo difamado al presentarse como una víctima de violencia doméstica.

Si bien Johnny Depp no se la lleva de arriba y tendrá que abonarle a su ex compañera 2 millones de dólares por difamarla, las cifras son muy diferentes y Amber se ve fuertemente perjudicada por la decisión del jurado.

Amber Heard.

Este estaba compuesto por siete miembros, cinco hombres y dos mujeres, quienes consideraron que Heard en un artículo de The Washington Post en el 2018, difamó al actor de Charlie y la Fábrica de Chocolates en el que se describió así misma como una “figura pública que representa el abuso doméstico”.

La actriz se enfrenta a un nuevo problema y es económico. Según trascendió no cuenta con el capital necesario para pagar los 10 millones de dólares por daños más la multa establecida. La jueza del condado de Fairfaix (Virginia, EEUU), la rebajó a 350.000 dólares. Medios de comunicación de USA dicen que tiene 2,5 millones en su haber pero la Cadena Fox afirma que llega a los 8 millones.

Por parte de Depp declaró tras el fallo: “El jurado me devolvió la vida. Me siento verdaderamente honrado”. Por supuesto que la opinión de Amber fue totalmente diferente y declaró: “Estoy aún más decepcionada con lo que significa este veredicto para otras mujeres. Es un revés. Hace retroceder la idea de que la violencia contra las mujeres debe tomarse en serio”.

Amber Heard.

Vale aclarar que ella cuando realiza la nota con el popular diario estadounidense, no lo nombra al actor pero hace referencia a la relación que vivió con él rodeada de, según ella, violencia doméstica. A raíz de esto, Johnny perdió trabajos y miles de personas en todo el mundo, muchos fans de su carrera, siguieron de cerca este caso.

Si bien durante el juicio se habló de abuso sexual y violencia tanto física como verbal, la resolución está basada en la difamación que la actriz hizo contra el actor. Deliberaciones determinaron que se utilizaron frases en el artículo que eran falsas, difamatorias y escritas con mala intención. La justicia determinó que la mujer actuó con malicia pero por parte del acusado, hubo declaraciones de su ex abogado de un “montaje” que la propia justicia no dejó pasar, por esa razón deberá pagar la cifra antes mencionada.

