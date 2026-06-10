La última foto del Indio Solari, un día antes de su muerte

La Argentina sigue llorando la muerte del Indio Solari. En una despedida infinita, millones de personas comparten sus emociones ante la pérdida de uno de los máximos artistas del país, que supo dar palabras a los sectores más diversos de la sociedad.

En ese contexto, se conoció este martes la última foto del músico, tomada en el jardín de su casa, en Parque Leloir. La imagen fue tomada por Gastón Daus, amigo y cuidador del músico, y lo muestra de pie, caminando con un bastón, con sus anteojos oscuros y su estampa de siempre.

Posteo en la cuenta de Instagram de Gastón Daus, asistente, cuidador y amigo del Indio Solari durante 26 años.

"Gracias por hacerme vivir los 26 años más lindos de mi vida, por compartir tanto y enseñarme el valor de la lealtad que juntos construimos todo el tiempo", dice Daus en el breve texto que acompaña la foto. Daus fue asistente de Solari, y luego, cuando su salud se deterioró por causa del Parkinson, se convirtió en su cuidador. Fueron también grandes amigos.

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Cuando Solari ya no pudo ocuparse personalmente del contacto con sus fans, delegó en Daus la tarea de representarlo de cara a homenajes y agasajos. Por ejemplo, estaba encargado de mantenerse cerca de las innumerables bandas tributo a Los Redonditos y asegurarles que el Indio veía y aprobaba su trabajo. Recientemente, Daus dio el visto bueno para que se instalara una placa conmemoratativa en la casa natal del músico, en Paraná, Entre Ríos.

Daus llamaba al Indio "el Míster", o "el Jefe". Solari le decía "Gavilán". Por eso, en el posteo Daus escribió: "Hoy escuché: '¡Gavilán!'. Corrí a buscarte por toda la casa, pero no estabas".

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