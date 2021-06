Liberan a Diego “El Cigala” luego de ser detenido por violencia de género

Diego “El Cigala”, el popular cantante español de flamenco, fue detenido este jueves por violencia de género contra su pareja. La mujer asegura haber recibido maltratos físicos y psicológicos durante los últimos años y la justicia comenzó una investigación para determinar si el artista cometió dichos delitos.

A los 52 años, Diego “El Cigala” fue apresado por la Policía Nacional en Madrid. Si bien la denuncia fue realizada en Jerez, Cádiz, el cantante se encontraba en la capital de España y por ese motivo pasó la noche del miércoles en una comisaría de esa ciudad.

Mientras tanto, Dolores Ruíz Méndez, la pareja de “Diego El Cigala” y madre de sus dos hijos pequeños, presentó todas las evidencias ante el juez correspondiente. Más conocida como Kina Méndez, también es cantante y durante los últimos años mantuvo una relación con el artista de flamenco. Según su denuncia, durante ese tiempo recibió golpes, agravios verbales y maltrato psicológico.

Durante las últimas horas, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer N° 7 de Madrid dejó en libertad a Diego “El Cigala” por no haber riesgo de fuga y por no tener antecedentes. De todas formas, la investigación continúa y es posible que se emitan restricciones y medidas cautelares para que no se acerque a Méndez.

“Estoy muy contento y me voy a cantar a Málaga”, aseguró al quedar en libertad. Y agregó: “Las mujeres siempre quieren dinero”. Al salir de la comisaría intentó esquivar a la prensa pero al verse rodeado hizo esas breves declaraciones.

Diego “El Cigala” y su futuro luego de la denuncia por violencia de género

Por el momento, el cantante está en libertad y puede continuar con sus shows. Según su calendario, tiene pactadas varias actuaciones en distintos puntos de España. Por el momento, todos los shows continúan pero se especula que algunos productores y dueños de los espacios donde se presentará podrían cancelar las fechas luego de la denuncia por violencia de género.

En ese marco, se recordó que Diego “El Cigala” ya tuvo un antecedente menor de violencia contra una mujer cuando insultó y amenazó a una azafata en 2014. El Juez de esa causa lo encontró culpable y él artista tuvo que pagarle cuatro mil euros a la joven por los daños que le generó.

El artista que busca emocionar

Historia de Diego “El Cigala”

Su verdadero nombre es Diego Ramón Jiménez Salazar y nació en Madrid en 1968. Descendiente de gitanos, su padre y su tío se pelearon por ponerle nombre mientras lo bautizaban y terminaron decidiendo por Diego. “El Cigala” fue un apodo que apareció luego dado por “Los hermanos Losada”, guitarristas cercanos a él.

A los 12 años comenzó a cantar flamenco y rápidamente demostró sus virtudes. En 1997 editó su primer disco y desde entonces se convirtió en uno de los referentes más importantes de ese género en España y el mundo. Ganador de varios Premios Grammy, llevó su música a los principales teatros de Nueva York, París, Londres y Buenos Aires, entre otras ciudades.

En 2014 obtuvo la ciudadanía de República Dominicana y desde entonces reside allí. Amante de las playas y el calor, Diego “El Cigala” se estableció en ese país y si bien viaja a España periódicamente para trabajar, vive la mayor parte del año en esa parte de la isla La Española.

AJ CP