Lizy Tagliani se curó y donará plasma y hay preocupación por Bilardo

Mientras se siguen atentos los resultados de los hisopados que se hicieron a los invitados que participaron en las últimas semanas de El Precio Justo, su conductora Lizy Tagliani inforrmó que estaba curada. “Gracias a todos por acompañarme a mis vecinos y amigos por cuidarme y mimarme a todos los que se preocuparon por mí. Mi segundo hisopado dio negativo y por el nuevo protocolo ya estoy oficialmente curada no hacen falta dos. La semana que viene me sacare sangre para ver si cree anticuerpos y si puedo donar plasma”, detalló en su cuenta de Instagram. Igualmente seguirá lo que queda del aislamiento obligatorio y como ella misma comentó en el noticiero nocturno de Telefe “me dio calma saber que la mayoría de los invitados dieron negativo, salvo Belén (Francese) y Miguel (Ángel Cherutti)”. Respecto a su pareja Tagliani dijo lo siguiente:“ Cuando Leo dio negativo me puse muy contenta (…), y además yo decía que si él daba negativo era una forma de ejemplo para que entiendan el nivel de cuidado que nosotros tenemos”. La contracara es Carlos Bilardo quien, internado en un geriátrico, se convirtió en uno de los once internados que dieron positivo de coronavirus. Por ser paciente de riesgo, hay preocupación por su salud.