Pocos días después de la celebración del 18º cumpleaños de la Princesa Leonor y de su juramento de la Constitución en el Congreso de los Diputados, Casa Real sorprendió al público al publicar nuevos retratos oficiales de las hijas de los Reyes Felipe y Letizia en su página web institucional.

La casa real de España compartió 20 imágenes inéditas de la Princesa Leonor con motivo de su 18º cumpleaños

Estas imágenes marcan un cambio en la imagen que representaba a la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía en la página oficial de la Casa de Su Majestad el Rey, reemplazando las instantáneas previas tomadas por la fotógrafa Estela de Castro, en las cuales las jóvenes todavía eran niñas.

Las nuevas imágenes de las hijas de Felipe VI, cuyo autor se desconoce en este momento, tienen un significado especial, ya que fueron capturadas el 31 de octubre, durante la histórica celebración del 18º cumpleaños de la Princesa de Asturias.

La heredera al trono posa con el traje sastre blanco que llevó para jurar la Constitución ante las Cortes Generales, y en su solapa se destaca el Toisón de oro, junto con la medalla con lazo azul del Congreso de los Diputados, lo que indica que estas imágenes fueron tomadas después de ese importante evento para el futuro de la Corona.

Por su parte, Sofía sonríe ampliamente en su retrato y lleva un vestido capa con estampado de flores, similar al que usó en el gran día de su hermana.

A pesar de esta actualización, la página institucional de la Princesa Leonor continúa destacando una de las frases más destacadas de su primer discurso en 2019, pronunciado durante la entrega de los premios que llevan su nombre en Oviedo, donde expresó su compromiso con la entrega y el esfuerzo de servir a España y a todos los españoles, y enfatizó la unión de España y Asturias en su corazón.

El discurso de la Princesa Leonor en el día que cumple 18 años: "Les pido que confíen en mí"

Este día pasará a la historia para la Princesa Leonor, quien, al alcanzar la mayoría de edad el 31 de octubre, da un gran paso en su camino hacía suceder al Rey Felipe VI. En un emotivo momento, juró la Constitución en el Congreso de los Diputados como heredera al trono, demostrando profesionalismo, entereza y madurez.

Tras esta conmovedora ocasión, los Reyes y sus hijas observaron desde la escalinata de la Puerta de los Leones el desfile de los tres Ejércitos y la Guardia Civil por la Carrera de San Jerónimo hacia la plaza de Cánovas del Castillo. Luego se dirigieron al Palacio Real para continuar con los actos institucionales que marcarán un hito en la vida de nuestra futura Reina.

Solemne, impoluta y segura: La princesa Leonor juró por la Constitución de España

En un lugar tan especial como el Salón de Carlos III, el orgulloso Felipe VI impuso el collar de la Orden de Carlos III a su hija, en presencia de una emocionada Reina Letizia, el Presidente del Gobierno y gran parte de su gabinete, junto a otras figuras del Estado.

Qué dijo la Princesa Leonor de su primer discurso oficial como heredera

En este momento solemne, con el espectacular collar adornando sus hombros, Leonor pronunció su primer discurso como heredera al trono. Demostró su preparación y habilidades comunicativas con una locución pausada y casi perfecta, dirigiéndose a la ciudadanía con humildad al expresar: "Les pido que confíen en mí".

Inició su intervención institucional agradeciendo al Gobierno por la imposición del Collar de la Orden de Carlos III y luego reconoció a los presidentes del Congreso y del Senado por otorgarle las Medallas de Honor de las Cámaras apenas dos horas antes, destacando que estas distinciones la unen a las instituciones que representan al pueblo español en este día trascendental.

Haciendo alusión a su jura de la Carta Magna -"Al cumplir hoy 18 años y alcanzar la mayoría de edad, he prestado el juramento previsto en nuestra Constitución, he jurado desempeñar fielmente mis funciones"- la Princesa Leonor se ha reafirmado "solemne, formal y públicamente" en su compromiso con los "principios democráticos" y en su promesa de "guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes, respetar los derechos de los ciudadanos y de las Comunidades Autónomas", además de destacar su "fidelidad al Rey": "Me debo desde hoy a todos los españoles, a quienes serviré en todo momento con respeto y lealtad. No hay mayor orgullo. Espero corresponder con la mayor dignidad y con el mejor ejemplo", ha añadido.

Además, la heredera hizo mención a las palabras que el Rey, "mi padre", le dirigió durante la imposición del Toisón de Oro en 2018, "que recuperdo perfectamente": "Te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola, servirás a España con humildad y consciente de tu posición institucional. Las tendré muy presentes en todo momento" aseguró.

"Con este espíritu y con gran sentido del deber, conduciré mis actos en todos los ámbitos de mi vida, atendiendo siempre a los intereses generales de nuestra Nación. Observaré un comportamiento que merezca el reconocimiento y el aprecio de los ciudadanos, y cumpliré con mis obligaciones, con total dedicación y una entrega sin condiciones, procurando siempre crecer como persona junto al cariño y apoyo de mi familia" ha finalizado, confesando que para ella no hay "mayor orgullo" que "servir con respeto y lealtad" a "todos los españoles": "En este día tan importante, que voy a recordar siempre con emoción, les pido que confíen en mí, como yo tengo puesta toda mi confianza en nuestro futuro, en el futuro de España".

Un emotivo discurso que dio lugar a un almuerzo en el Palacio Real en presencia de unos 150 invitados en el que el Rey Felipe dijo unas palabras para felicitar a su hija Leonor en su 18º cumpleaños y pidió un brindis en su honor.

