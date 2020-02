Ricky Martin se despide de Argentina con tres shows y 33 mil espectadores

por Ernesto Ise

Las más de mil personas que tomaron la avenida Alvear –entre Rodríguez Peña y Montevideo– para darle la bienvenida el miércoles 26 ya daban cuenta de la expectativa que generaba su regreso a la Argentina en el marco de la gira Movimiento Tour.

Cuatro shows: uno en Córdoba el lunes 25 ante 16 mil personas, y tres consecutivos en Buenos Aires que con el último de esta noche de sábado sumarán unas 33 mil más. De hecho, en las presentaciones porteñas, la demanda de entradas hizo que se modificara el trazado del escenario para agregar algunas localidades adicionales. Y más allá del carisma y magnetismo de Ricky Martin, hace cuatro años que no actuaba en el país. La última vez fue en dos oportunidades durante 2016. Giras y otros proyectos profesionales y personales generaron esa pausa en los escenarios locales.

Luchas. Y también un 2019 que mostró una faceta diferente del cantante. Primero su involucramiento directo y a través de su propia fundación en el desastre que afectó a su Puerto Rico natal y generó devastadores hechos climáticos. Una situación que hasta llevó a que Donald Trump cuestionara que fuera Estados Unidos el que tuviera que aportar económicamente mucho de lo que demandaba la urgencia en la isla, que es un Estado asociado a ese país.

Ricky Martin no entró en declamaciones contra esas frases y conceptos y puso su fundación al servicio de lo que “su gente” necesitaba tras el huracán.

Pero dada su cualildad de artista global, las imágenes que sorprendieron ese 2019 y que recorrieron el mundo fueron las de julio. Con gorra y remera negras, Ricky Martin encabezó las marchas para pedir la renuncia de Ricardo Rosselló, gobernador de Puerto Rico. Las fotos de él junto a Residente (ex Calle 13) y el trapero Bad Bunny arriba de un camión y agitando banderas de Puerto Rico integraron el anuario 2019 de acontecimientos políticos mundiales. Finalmente las sucesivas marchas llevaron a que se cumpliera el objetivo y en agosto se hizo efectiva la renuncia de Rosselló y de sus funcionarios.

Y puede decirse que el saldo “artístisco” de todo eso es la canción Cantalo que compusieron el propio Ricky Martin, René “Residente” Pérez y Benito Antonio Martínez Ocasio o Bad Bunny.

De ‘Cantalo’ a ‘Tiburones’. Y es precisamente con Cantalo que Ricky Martin abre todos los shows de su gira Movimiento Tour, que comenzó el 7 de febrero último en Puerto Rico. Continúa con Tiburones, canción que lanzó el 23 de enero y sigue en la línea de esta faceta que en 2019 tomó Ricky Martin. Según explicó cuando estrenó el videoclip: “Es una historia universal y un retrato del poder de la unidad de un pueblo reflejado en una diversidad de miradas y rostros en los que es muy fácil encontrarse y verse representado”. En Argentina el tema, y sobre todo el videoclip, pegó muy fuerte porque la protagonista lleva el pañuelo verde que Argentina hizo famoso en el mundo como símbolo del reclamo por la ley del aborto seguro, legal y gratuito.

Lejos de arrogarse la idea como propia, Ricky Martin detalló que fue una sugerencia de la bailarina del clip, quien le explicó la situación y simbología. Y no dudó en dar ese guiño concreto que no pasó desapercibido.

En su punto justo. Si bien ese compromiso que manifiesta está presente en cada entrevista que le hacen, pasados esos dos temas, Ricky Martin no hizo de los shows que dio en Buenos Aires una tribuna ostensiblemente política. Sí hubo proyecciones que las expresaban y frases dichas como preámbulo de un par de temas, alentando y reafirmando que “no hay que quedarse nunca callados”.

Fuera de eso, fue el anfitrión de una fiesta que mantuvo a la gente –11 mil personas por función– de pie durante las casi dos horas de show, y cantando todas las canciones de principio a fin. Incluso en las que hizo en inglés.

Hubo un recorrido por clásicos a los que ingresó preguntando si le permitían “quedarse un poquito en esos tiempos”. Un permiso que no era necesario. Ricky Martin puede hacer lo que quiere en escena, sus fieles le permiten todo. Y para ganar y seducir no necesitó recurrir a meneos fuera de tiempo o a exhibir el cuerpo si la coreografía no parecía haberlo marcado. Solo un fragmento de un video proyectado en una pantalla gigante lo muestra semidesnudo y da tiempo para que “salga de la pantalla” en vivo vestido de un smoking impecable.

Nunca en silencio. Todo muy diferente a lo que sucedió en su presentación en el Festival de Viña del Mar. El clima político que vive Chile desde el 18 octubre de 2019 se manifestó en ese festival como nunca antes en sus 61 años de existencia.

Ricky Martin abrió el festival y en su camino al lugar de la actuación de produjo un hecho que todavía no se aclaró del todo. Ya en el escenario, el cantante reiteró su apoyo a las manifestaciones chilenas. “Exijan lo básico, los derechos humanos, es básico, no pedimos nada. Yo estoy contigo, Chile, nunca callados, siempre con amor y con paz”.

En lo personal, esta visita de Ricky Martin a la Argentina tuvo un detalle adicional. Vino con su pareja, Jwan Josef, un artista plástico nacido en los países nórdicos pero de familia iraní. Jwan estuvo en el recital debut en Buenos Aires la noche del jueves, en uno de los palcos vip con vista directa al escenario.

Para la anécdota también quedará el rumor de que Ricky Martin habría puesto su norte emocional en Juan Manuel Martino, un actor argentino, hermano de una panelista de un programa de televisión. Inevitable fue que se armaran historias de celos entre Jwan y el cantante por esta situación. Y que de hecho ese fue el único motivo por el que Jwan se sumó a la escala de la gira en Buenos Aires.

A diferencia de otros personajes mediáticos, el actor puso privado en su Instagram, y si no fuera por su hermana, la cuestión hubiera quedado en igual plano. Quienes suponen que la fidelidad declamada es la única manera de conservar una pareja puede que tengan una mirada acotada al juzgar a otras que crearon compromisos –no exentos de celos ocasionales– para seguir juntos.

Detalles

◆ Casi dos horas de show y veinte canciones. Incluso algunas en su versión en inglés.

◆ Y para un mínimo descanso vocal y físico, y además cambiar vestuario, Ricky Martin incluyó un cuadro que llamó Malambo transition y clips que protagoniza y anticipan como saldrá vestido.

◆ El Movimiento Tour se inició el 7 de febrero.