Se estrena en Argentina el documental del padre de Meghan Markle: “Me avergüenza que mi hija y Harry abandonen a la Reina”

por Agustín Jamele

La decisión del príncipe Harry y Meghan Markle de abandonar sus puestos dentro de la familia real británica generó decenas de polémicas. Si bien el proceso ya se llevó a cabo y ambos están instalados en Canadá aún aparece material sobre el tema. Y en esta oportunidad es Thomas Markle, padre de Meghan, quien decidió relatar su versión de la historia en Thomas Markle: Mi historia, documental que se podrá ver el jueves 27 de febrero de 2020 a las 22hs en OnDIRECTV y DIRECTVGO.

“Para ellos yo no existo”, comienza su relato Thomas Markle quien recibió a un equipo de documentalistas en su casa en México. En total fueron seis días de entrevistas en las que habla de la relación que mantiene con su hija y Harry. “Extraño a Meghan, para mi era la persona más importante de mi vida. Ahora solo la veo en los souvenirs que me hacen llegar y en los que se puede ver su cara y la de su esposo”, señala y muestra material inédito de su hija.

El mismo incluye fotos y videos de la época en que Meghan era adolescente y comenzaba a dar sus primeros pasos en la industria del entretenimiento. “Después de separarme de su madre, mi hija vivió conmigo desde sus 11 años hasta sus 16 y la incentivé mucho para que su uniera a los grupos de teatro de la escuela”, asegura el hombre que no pudo asistir al casamiento de Meghan y Harry por un ataque cardíaco que sufrió la misma semana en la que se llevó a cabo la celebración.

A estas declaraciones se suman decenas de polémicas frases que no dejan a su hija y a Harry en un buen lugar. “No me protegieron cuando la prensa me atacó y Harry sabe por lo que le pasó a su madre cómo es que te persiga los fotógrafos. Y además no me dejan conocer a mi nieto y yo quiero tener una relación con él porque soy su abuelo”, cierra Thomas Markle en un documental que sin dudas generará más escándalos a los miembros de la familia real británica.