Silvina Luna a la espera de un trasplante de riñón: "Estoy en un momento crítico y quiero vivir"

Silvina Luna compartió un conmovedor relato en el programa LAM conducido por Ángel De Brito, donde reveló detalles desgarradores sobre su estado de salud actual. La artista se quebró en las últimas horas y afirmó: “Estoy atravesando un momento muy crítico en mi vida. Intento estar bien, pero me están pasando muchas cosas y las transito como puedo".

En una sección intima con el conductor, Silvina Luna explicó que por ahora no se puede trasplantar "por un tema de salud". Y detalló: "Tengo una bacteria en la sangre, que la detectaron por una bolita que me apareció en la pierna. Hasta que no se resuelva eso, no me pueden trasplantar y para resolverlo, tengo que tomar medicación durante un año más".

Por desgracia, debido a una intervención estética de la mano de Aníbal Lotocki, ella tuvo consecuencias devastadoras, los riñones de Silvina dejaron de funcionar. Como resultado, ahora se encuentra en la necesidad de someterse a diálisis tres veces por semana, durante un período de cuatro horas cada sesión, en un intento por mantener su salud y calidad de vida.

"El de la diálisis es un mundo que yo desconocía. Hay gente que se está dializando desde hace 5 o 10 años, yo llevo 6 meses", le contó a De Brito.

En ese mismo hilo, Silvina Luna agregó: "Como consecuencia de la intervención estética que me hicieron hace 13 años, empecé a tener hipocalcemia. Durante muchos años, me tuve que hacer análisis de laboratorio cada dos semanas y cuando me subía mucho el calcio, me internaban por tres días. Como eran pocos días, iba sola a internarme y no le decía a nadie. Después, aprendí a pedir ayuda".

"Hasta ahora tomé corticoides, pero hace un tiempo, pasé un mes internada, me hicieron muchos estudio y una biopsia de riñón que dieron como resultado que mis riñones estaban calcificados. Entonces, tuve que empezar con la diálisis: yo no esperaba que eso sucediera tan rápido".

"Yo primero peleaba con la situación, en el sentido de que iba muy triste a dializarme. Después, te vas a acostumbrando, empezás a ver a tal o cual persona que está en la misma... Me llevo un almohadón, como hacen todos, porque los sillones son muy incómodos, trato de dormir un rato para que las horas pasen más rápido, me llevo un libro...", sentenció Silvina Luna en una primera parte.

Silvina Luna busca la felicidad en pequeños detalles con una vida atravesada por el dolor

Desde hace seis meses, Silvina Luna se encuentra enfrentando un dolor constante en el nervio ciático, lo cual es un desafío adicional en su lucha por recuperar su bienestar. Además, también fue diagnosticada con hipocalcemia, una condición en la cual los niveles de calcio en su organismo están disminuidos. Estas dificultades adicionales han hecho que su camino hacia la recuperación sea aún más arduo, pero ella se mantiene valiente y decidida a superar cada obstáculo que se le presente en su camino.

"Estoy, desde hace tiempo, con un dolor enorme en el ciático y en las piernas. Es muy duro, porque se hizo crónico. Son unos dolores que nunca antes había tenido. Y cuando uno vive con dolor, no puede pensar en nada. Los médicos están en búsqueda de los analgésicos adecuados para que me duela menos", relató.

"Además, me indicaron que tengo que ir al gimnasio para empezar a recuperar masa muscular ya que adelgacé mucho y estoy muy débil", comentó Silvina Luna

El refugio de Silvina Luna: amigos y familiares

Silvina Luna, de 42 años, encuentra en su hermano de 37 años a su única familia, y reconoce su papel fundamental en su vida, así como la importancia de sus amigos cercanos, quienes siempre han estado a su lado. "Él es fundamental en mi vida, igual que los amigos que están siempre", dijo, agradecida.

A pesar de la dura situación que enfrenta, Silvina se esfuerza por mantener una actitud positiva y visualizar un futuro lleno de esperanza. Sueña con un horizonte luminoso en el que ha recibido un trasplante y recupera la vida que anhela, aunque es consciente de que no será la misma de antes. Además, en sus pensamientos sobre la vida después del trasplante, imagina una versión de sí misma llena de energía, disfrutando de momentos divertidos y compartiendo más tiempo con sus seres queridos.

Sorprendentemente, también confiesa que sueña con la posibilidad de tener un bebé o adoptar un niño, revelando así sus deseos de ampliar su familia y experimentar la alegría de la crianza. "Sueño que pueda tener un bebé o adoptar un niño", reveló en LAM.

Que padece Silvina Luna

Hace doce años, Silvina Luna, reconocida por su participación en el exitoso programa Gran Hermano, decidió someterse a procedimientos estéticos en busca de mejoras en su apariencia. Sin embargo, lo que esperaba que fuese un cambio positivo terminó convirtiéndose en una pesadilla que afectaría su vida a largo plazo.

Durante aquella época, Silvina Luna recurrió a las manos del cirujano Aníbal Lotocki con el objetivo de aumentar el tamaño de sus glúteos. Desafortunadamente, esta intervención resultó en hipercalcemia crónica, causada por las sustancias tóxicas utilizadas durante el procedimiento y que se diseminaron rápidamente por su organismo.

Enfrentando la dura realidad de su situación a los 42 años, la actriz se encuentra luchando diariamente mientras se somete a largas horas de diálisis en espera de un trasplante de riñón. A pesar de los desafíos que enfrenta, ella muestra valentía y determinación para superar esta etapa difícil de su vida.

