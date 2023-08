Una violenta pelea en un restaurante de Miami involucró a Lionel Messi y a la familia Beckham

Lionel Messi , Antonela Roccuzzo, Victoria y David Beckham protagonizaron un hecho violento en un restaurante de Miami. Se encontraban todos juntos en el restó propiedad del cantante Bad Bunny, Gekko, cuando personal de seguridad agredió a un hombre a quien acusaron de intentar sacar fotos a las celebridades.

Victoria y Harper, la hija del matrimonio Becham, se fueron del lugar poco antes de que la situación se pusiera violenta y fueron captados por las cámaras. Luego se conoció que el hombre golpeado estaba en el bar por el cumpleaños 21 de su hija.

El rostro del hombre golpeado por personal de seguridad

El hombre declaró: “Se abalanzaron sobre nosotros, me echaron y me dieron un puñetazo en la cara. Solo porque estaba tratando de tomarme una foto con mi esposa, no con Beckham o Messi, nada. Era una cosa de familia”.

victoria y su hija se fueron más temprano del lugar

La violencia estalló luego de que un hombre fuera acusado de tomar fotografías secretas de Lionel Messi y su esposa Antonela Roccuzzo, quienes estaban celebrando con los Beckham después de la victoria de Inter Miami el sábado.

Tanto victoria como Antonella compartieron imágenes del encuentro en sus redes sociales. Además, en otras publicaciones que circularon en las redes sociales, se vio al capitán argentino y Antonella bailando en el recinto.



El grupo estaba celebrando una victoria del Inter Miami por 4-0 sobre Charlotte FC en la Leagues Cup. Las esposas de David y Lionel se unieron a las celebraciones junto con las otras dos estrellas del fútbol de Miami, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Messi anotó su octavo gol en Miami en apenas su quinta aparición con su nuevo equipo después de dejar el club francés, el PSG, en junio pasado.



