Así arrastró a un taxista en el capot tras chocarlo y discutir

Un vecino terminó sobre el capot de un auto al intentar frenar a un conductor que había girado y chocado a su taxi. El automovilista aceleró y lo arrastró a lo largo de la cuadra antes de darse a la fuga.

La secuencia ocurrió el sábado pasado, alrededor de las 12.30, en la localidad de Berisso. El episodio se produjo en 152 entre 13 y 14.

Según testigos, el hombre se puso frente al vehículo para exigir que el conductor se hiciera cargo del siniestro, pero el individuo aceleró y lo desplazó sobre el capot hasta que logró escapar. La violenta secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad. El damnificado denunció el hecho con la intención de que la Policía identifique al auto y el responsable pague por los daños, sin embargo, hasta el momento no obtuvo respuestas.

De acuerdo al testimonio de la víctima, el hombre se sujetó de los limpiaparabrisas mientras era arrastrado; el vehículo recorrió unos 100 metros hasta frenar de golpe en una esquina, momento en el que logró soltarse y caer fuera de la trayectoria. El afectado relató que temió ser atropellado cuando el auto clavó los frenos, pero finalmente pudo ponerse a salvo.

Tras lo ocurrido, el vecino se presentó a hacer la denuncia formal con la esperanza de localizar al vehículo y que el conductor responda por el acto irresponsable.