Aumentan los casos de bronquiolitis en niños: cómo recomiendan especialistas reforzar cuidados.

Con la llegada de las bajas temperaturas y el aumento de las enfermedades respiratorias, distintos centros de salud del país advirtieron por un crecimiento de los casos de bronquiolitis en niños pequeños, especialmente en menores de dos años. La situación genera preocupación entre pediatras y autoridades sanitarias, que insisten en reforzar las medidas de prevención para evitar complicaciones.

La bronquiolitis es una infección respiratoria que afecta las vías aéreas más pequeñas de los pulmones y suele ser causada por virus, principalmente el Virus Sincicial Respiratorio (VSR). Aunque puede presentarse a cualquier edad, los bebés y lactantes son los más vulnerables debido a que su sistema respiratorio todavía se encuentra en desarrollo.

Especialistas explican que los síntomas más frecuentes son fiebre, tos persistente, congestión nasal, dificultad para respirar, silbidos en el pecho y rechazo al alimento. En los casos más severos, los niños pueden necesitar internación y asistencia con oxígeno.

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Desde hospitales pediátricos señalaron que durante las últimas semanas aumentaron las consultas en guardias por cuadros respiratorios. Además, remarcaron que el pico de circulación viral suele darse entre mayo y julio, por lo que se espera que la demanda continúe creciendo.

Frente a este escenario, los médicos recomiendan reforzar una serie de cuidados preventivos dentro del hogar y en espacios cerrados. Entre las principales medidas se destacan:

* Lavarse las manos frecuentemente antes de tocar al bebé.

* Ventilar los ambientes todos los días, incluso durante jornadas frías.

* Evitar el contacto de los niños con personas resfriadas o con síntomas respiratorios.

* No exponer a los menores al humo del cigarrillo.

* Mantener al día el calendario nacional de vacunación.

* Promover la lactancia materna, ya que ayuda a fortalecer las defensas.

También aconsejan evitar llevar a bebés recién nacidos a lugares con gran concentración de personas durante períodos de alta circulación viral.

En paralelo, especialistas remarcaron la importancia de consultar rápidamente ante señales de alarma, como respiración agitada, hundimiento de costillas al respirar, coloración azulada en labios o dificultades para alimentarse.

Por otra parte, en grupos considerados de riesgo —como bebés prematuros o niños con enfermedades cardíacas y respiratorias— algunos profesionales evalúan la aplicación de tratamientos preventivos específicos para reducir la posibilidad de cuadros graves.

Mientras tanto, hospitales y centros de salud mantienen campañas de concientización destinadas a las familias para intentar disminuir la propagación de virus respiratorios en plena temporada invernal.