Buenos Aires salió elegida como la ciudad más atractiva.

Buenos Aires fue elegida como la ciudad más atractiva del mundo en el ranking mundial, los Wanderlust Reader Travel Awards 2025.

El premio fue anunciado en el National Gallery de Londres, tras la votación de 208.000 lectores de Wanderlust Magazine, quienes emitieron cerca de cinco millones de votos en la 24ª edición de estos premios.

En esta oportunidad, Buenos Aires ascendió seis posiciones respecto al ranking anterior y obtuvo el primer puesto en la categoría de “Ciudad más deseada del mundo”.

La publicación también subrayó la oferta cultural de la ciudad, que incluye más de 7.000 locales gastronómicos, liderada por jóvenes chefs que están renovando la cocina argentina con propuestas modernas y de autor.

287 teatros, 380 librerías, 150 museos, el renacimiento de las salas de tango, así como una agenda de espectáculos activa durante todo el año.

"Este triunfo marca un hito para la capital argentina, célebre por su música, su cultura de cafés y su vibrante escena creativa", señalaron los organizadores durante la ceremonia en Londres.

En la clasificación general, Tokio se ubicó en el segundo puesto, mientras que Sídney obtuvo la tercera posición. Completan el top ten ciudades de todos los continentes.