Casi el 80% de los residuos en playas bonaerenses son plásticos.

La contaminación por plásticos se consolidó como uno de los principales problemas ambientales a escala global. Datos de la Organización de las Naciones Unidas revelan que el mundo produce más de 430 millones de toneladas de plástico por año, una cifra que creció desde mediados del siglo XX.

Por otro lado, los resultados del Censo provincial de Basura Costera Marina revelan que el 78.36% de los residuos en playas bonaerenses corresponden a plásticos, una proporción que se mantiene estable desde hace años.

El relevamiento se llevó a cabo durante los meses de septiembre y octubre en 17 localidades y puntos costeros. En ese marco, se registraron más de 39.800 residuos, lo que permitió dimensionar la magnitud del problema.

Hay que tener en cuenta que los objetos plásticos de mayor tamaño no se biodegradan, sino que se fragmentan en piezas cada vez más pequeñas, que pueden ser ingeridos por distintas especies e ingresar en la cadena alimentaria.

En segundo lugar, se ubicaron las colillas de cigarrillo, que alcanzaron el 21,34% del total de residuo. A estos residuos se suman restos de redes, sogas, líneas de pesca y otros desechos vinculados a la actividad pesquera.