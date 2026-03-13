Casi la mitad de los argentinos vive en hogares con "estrés económico".

Un informe de la Universidad Católica Argentina reveló que el 46% de los hogares vive en hogares en condiciones de "estrés económico". En ese sentido, remarcó que alrededor de 7 de cada 10 hogares lo sufren.

La UCA destacó que entre 2023 y 2024 la inseguridad alimentaria en los hogares aumentó de 22,7% a 25,9%, pero en 2025 descendió a 17,8%, ubicándose por debajo del nivel inicial.

En cuanto a la privación en recursos de salud pasa de 35,2% a 41% y baja a 32,6% en 2025, sin grandes diferencias entre los estratos.

En el atraso en el pago de servicios el indicador sube de 25% en 2023 a 29% en 2024 y desciende a 21,2% en 2025

Por su parte, la imposibilidad de realizar mejoras en la vivienda muestra niveles aún más elevados en los tres años analizados, con picos de hasta 80% en el estrato muy bajo.

Las proporciones de hogares en estrés no es la misma según la franja de ingresos y, como era de esperar, y es mucho mayor en los sectores socialmente más vulnerables.