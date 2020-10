María O'Donnell

Esta semana, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo una serie de gestos públicos y otros privados para que quedara claro que el que está al mando de la economía es Martín Guzmán, que no es un primus inter pares, que son pares que tienen distintas injerencia en los ministros sobre la economía, sino que el jefe es Martín Guzmán. Incluso sobre el Banco Central, que en teoría debiera tener autonomía. Tuvo las fotos, se junto con él, le pidió que subiera el perfil.

En un momento esta semana, Pesce el titular del central, un gran amigo, Alberto Fernández, lo llamó para hacerle una consulta por un diferendum, una diferencia que tenían con Martín Guzmán. Le dijo "Si ya lo hablaste con Martín, es como Martín, dijo".

Guzmán sacó incluso un comunicado donde criticaba algunas de las medidas que había tomado antes, el titular del central. Pero el problema que tuvo esta semana Martín Guzmán es que las medidas que puso en marcha para achicar la brecha entre el dólar oficial y el paralelo no funcionaron. La brecha siguió creciendo. Eso genera grandes distorsiones en la economía y sobre todas las expectativas de una devaluación.

Martín Guzmán se vio obligado a volver a salir, a decir que no va a devaluar y a plantear que la economía se rige por el valor del dólar oficial y que en la medida en que el dólar oficial evoluciona a la par de la inflación es lo que ellos están buscando. Y eso es el camino que quieren. No quieren una estampida del dólar oficial porque traería más inflación, más pobreza, etc. Dice además que el valor del dólar blue, el paralelo y todo lo demás son valores absurdos que no se corresponden con las variables principales de la economía argentina. Pero es lo que está ocurriendo.

Entonces, ¿qué es lo primero que hizo Alberto Fernández? Le dio el poder a Martín Guzmán, a pesar de que cuando vienen crisis como estas, corren versiones de posibles cambios del Ministro de Economía, no es el plan ahora. Y la razón por la cual no es el plan ahora, a menos que las cosas estallen de maneras impredecibles, es que originalmente Alberto Fernández pensó en alguien que tuviera conocimiento y cierta injerencia sobre Wall Street y los organismos internacionales. La relación de Guzmán con Kristalina Georgieva, la titular del Fondo Monetario, es clave en ese esquema que pensó Alberto Fernández.

Primero se concentró en la deuda y parecía un ministro que solo se ocupaba de la deuda. Terminado el período de negociación de la deuda, ahora Guzmán está concentrado en la negociación con el Fondo Monetario y, de hecho, cuando Alberto Fernández le demanda soluciones más rápidas, la que le está entregando a Guzmán. Lo que ha hecho Guzmán es acelerar la negociación con el Fondo, que en un principio había pensado llevar hasta el primer trimestre del año que viene. Pero por ahora el plan, si pudieran sostenerlo, es no devaluar, que se empodere Martín Guzmán y que acelere la negociación con el Fondo Monetario Internacional para dar señales que esperan que alguna vez tranquilicen de una vez por todas a los mercados.