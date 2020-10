Crisis en Puerto Madero: "Estamos al borde del colapso"

A pesar que desde hace tres semanas se habilitó la gastronomía al aire libre, el barrio porteño de Puerto Madero atraviesa la peor crisis de su historia. Es que solo 15 de sus 43 restaurantes, pudieron abrir sus puertas. "Estamos al borde del colapso", dijo Alberto Yanelli, presidente de la Cámara de Restaurantes y dueño de Estilo Campo, en diálogo con RePerfilAr.

Los elevados costos fijos y el límite de comensales, son las principales razones que complican el circuito gastronómico. "Tenemos problemas financieros, cierre de locales, con problemas de futuras presentaciones a convocatoria, quiebres de empresas, y ya con la retirada de varios establecimientos gastronómicos", explicó Yanelli. En sintonía, Danilo Ayala, gerente de Siga la Vaca contó: "No llegamos ni al 10% de lo que era. Vamos a ver si remontan las ventas el mes de octubre".

Reabrieron los bares y restaurantes de la ciudad de Buenos Aires

Por otra parte, Karina Fernández, dueña de Puerto Cristal, advirtió que hasta ahora, "no les rinde", abrir únicamente al aire libre: "Nosotros tenemos una capacidad para 300 cubiertos, y apenas podemos hacer 50 por día". Asimismo, dijo que hubo un aumento del 25% en productos, aunque estos no pueden trasladarse a la carta. "Estamos en una época de crisis tan grande y de ingreso tan poco, que no lo podes trasladar, es como que indirectamente hay que absorber esos aumentos", remarcó

"Es muy difícil subsistir", dijo ya que según contó: "La realidad que teníamos con respecto al turismo, no la estamos teniendo". Sin embargo, Karina Fernández, espera con expectativas la llegada del turismo interno, no sólo con la apertura de los vuelos de cabotaje, sino también con el traslado particular de las personas del interior "que están cansadas del encierro": "Tengo mucha fe y esperanza", enfatizó.