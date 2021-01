Gremios docentes: "La amenaza de la ministra Acuña no nos sorprende"

Úrsula Ures Poreda y Marcos Teijeiro

El ministro de Educación Nicolás Trotta se encuentra reunido con sus pares provinciales para terminar de definir el protocolo de vuelta a la presencialidad en las escuelas. A diferencia de la Ciudad de Buenos Aires que retomaría las clases a partir del 17 de febrero, en el resto del país se está trabajando para que la tan esperada vuelta se realice a partir del primero de marzo.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Paula Galigniana, secretaria de Comunicación de UTE, quien habló sobre las declaraciones de la ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, quien avisó que descontará días si los docentes faltan a clases, y mostró sus dudas con respecto al protocolo elaborado por el Gobierno porteño.

“La ministra Acuña siempre arremete contra los profesores. No es la primera vez que nos ataca, por lo que la amenaza de descontarnos el sueldo por oponernos a una vuelta a las clases presenciales no nos sorprende”, aseguró la gremialista. En esa misma línea, Galigniana afirmó que lo único que puede llegar a entorpecer la vuelta a clases es la falta de insumos de protección para los docentes, alumnos y auxiliares.

“Los anuncios de ayer no se condicen con la inversión educativa que se hizo. Los protocolos que proponen no tienen claridad en materia de cuidados, no sabemos qué va a ocurrir con los baños, aulas y con la ventilación”, afirmó la sindicalista. Asimismo, Galigniana afirmó que el sindicato entregó una lista de sugerencias para la vuelta a clases el 15 de enero y que el retorno a clases presenciales del año pasado “fue un rotundo fracaso”.