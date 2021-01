La esposa de Boudou cobra más de 117 mil pesos en el Congreso

Mónica García de la Fuente, la mujer de Amado Boudou y ex legisladora mexicana, fue nombrada asesora del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados y cobra un sueldo de más de $117 mil en bruto.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Carlos Claá, periodista de Revista Noticias, quien habló sobre el contrato de la esposa de Boudou en el Congreso, la pensión del ex vicepresidente y el proyecto de ley para evitar que los condenados por corrupción cobren una pensión del Estado.

“Encontramos que se desempeña con este trabajo en planta transitoria y aún no se sabe que funciones cumple porque está asignada al bloque, razón por la cual no se sabe ni que días ni que horarios cumple dentro del Congreso”, afirmó Claá, quien luego añadió que nadie dentro del recinto dice haberla visto alguna vez ni figura su nombre en ningún proyecto ni paper en la página oficial del Congreso.

“El argumento que usan para que Boudou no vuelva a la cárcel es que ella trabaja 6 horas vía home office y él en ese tiempo cuida de los chicos. Es llamativo que teniendo ingresos por arriba de los 500 mil pesos mensuales no puedan pagarle a una niñera”, dijo el periodista con respecto al argumento presentado ante la perito psiquiátrica de la causa Ciccone por la que el ex vicepresidente se encuentra condenado.

Asimismo, Claá afirmó que Cambiemos no le dio la pensión a Amado Boudou por una cuestión de honorabilidad cuando estaba en el Gobierno. Sin embargo, con la asunción del Gobierno de Alberto Fernández dicha pensión fue restituida. Finalmente, el periodista dijo que hay un proyecto de ley para que los condenados por corrupción no cobren pensiones pero que fue cajoneado en comisión.