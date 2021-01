A través del texto "Prisión efectiva a Amado Boudou", la coalición Cambia Mendoza presentó su posición respecto a que el exvicepresidente de la Nación cumpla la prisión "en un penal y no en una mansión". El texto de cuatro páginas es contundente y argumenta que la condena a un "delincuente" debe ser efectiva.

La misiva aparece como respuesta al texto que exigía la liberación de Amado Boudou, condenado a 5 años y 10 meses de prisión por el Caso Ciccone. La solicitada a favor del ex funcionario de Cristina Fernández de Kirchner reunió más de 5.000 adhesiones y fue firmada, entre otros, por ex presidentes como Lula Da Silva, Evo Morales, y también legisladores y periodistas. El texto exigía la libertad del marplatense, víctima de una "guerra judicial" que lo castigaba.

La carta contra Boudou comienza afirmando que en el país no hay presos políticos —discusión que se mantiene desde la acusación de lawfare contra la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner— sino "políticos presos .

"En la Argentina de hoy no hay 'presos políticos'. Hay políticos presos y entre ellos se encuentra Amado Boudou, delincuente imputado, procesado, juzgado y condenado en todas las instancias judiciales contando en todas ellas con derecho de defensa de acuerdo a lo establecido en la legislación penal vigente", expresa la misiva del oficialismo mendocino.

Carrió: "Hay extorsión de Boudou, pide una solución política o habla"

Cambia Mendoza es una coalición provincial que está compuesta por la Unión Cívica Radical (UCR), Libres del Sur, el Partido Socialista, el CC ARI de Elisa Carrió, el Partido Demócrata, el Pro, el Frente Renovador y el FE. Los funcionarios que firmaron la carta insistieron en que no hay una persecución política: "La justicia argentina no persigue a personas por su pertenencia política. No hay ninguna guerra, salvo el combate contra el delito tal cual le ordena a nuestro Poder Judicial la Constitución Nacional". También afirmaron que creer que los medios tienen alguna injerencia en la opinión pública es subestimar al pueblo argentino.

Fechada en enero de 2021, el texto afirma: "No estamos acostumbrados que se idolatre a delincuentes y no queremos que gocen de ningún privilegio: que cumplan su pena en un penal y no en una mansión". El portal Mendoza Online afirmó que además de los integrantes de Cambia Mendoza, hay firmas de empresarios, periodistas y artistas. En esa línea, adjuntaron sus nombres afirmando que la libertad del ex Vicepresidente es un riesgo para la convivencia de los argentinos.

Hacia el final, los firmantes exigen que Boudou cumpla con su condena "como cualquier delincuente". "La lucha contra la justicia politizada para favorecer a una facción o perjudicar a otra es un compromiso de honor de quienes queremos una Argentina democrática, libre y justa, con leyes legítimas e interpretadas con absoluta autonomía respecto de los poderes políticos", se expresa en el texto.

Sobre la condena que pesa sobre Boudou se sabe que su defensora, Graciana Peñafort, realizará una presentación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que revisen la condena. Desde la oposición, Elisa Carrió había manifestado que Boudou esperaba una solución política a su condena judicial, y que de no darse, extorsionaba con hablar o no hablar.

Cambia Mendoza y las legislativas

Con las elecciones todavía por delante, el frente Cambia Mendoza comienza a levantar la voz. Todavía no está definido si el gobernador de la provincia, Rodolfo Suárez, acoplará las elecciones locales con las nacionales. Transcurridos 16 días del primer mes del año, lo que hay sobre el armado de listas y fórmulas legislativas todavía está fresco. Sin embargo, la disputa por los lugares en el Congreso de la Nación y la renovación de bancas se torna uno de los objetivos políticos preponderantes.

En las legislativas de marzo, Mendoza se juega 3 senadores y 5 diputados. Las dos fuerzas que los disputan conforman frentes o coaliciones: el mencionado Cambia Mendoza, del cual forma parte el Gobernador Rodolfo Suárez, y el Frente de Todos. Desde el oficialismo mendocino todavía se espera por la confirmación de sus candidatos. Alfredo Cornejo, el presidente nacional de la UCR, y Julio Cobos, son dos de los nombres que se mencionan. El oficialismo no pierde una elección desde el año 2011 a nivel local. En el Frente de Todos se menciona a Anabel Fernández Sagasti para que renueve su banca como senadora.

GI/FF