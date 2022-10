“Me duele una mujer”, una comedia original pensada para toda la familia

“Me duele una mujer”, escribía Borges en su poema “El amenazado” y es el título que le da nombre a la comedia de Manuel González Gil, autor de “Made in Lanús”, entre otras obras.

Los protagonistas componen un engranaje sólido para hacer brillar esta historia de penas amorosas con mucho humor.

Nicolás Cabré presentó la obra diciendo que su personaje, Miguel, no quiere o no sabe si quiere soltar un amor que lo tiene perturbado. “Dirige la mirada de todas las mujeres en una sola, en Paula. Pide ayuda a su alter ego, que va a la psicóloga y trata de lidiar con esa locura que tiene en la cabeza”, dijo.

Por su parte, Carlos Portaluppi presentó a su personaje como el alter ego del personaje de Nicolás Cabré. “Lo ayuda con todo lo que no puede sacar, transitar, resolver. Mi personaje le ayuda a decir todo eso que él no puede decir, que no se anima, que no ve”, aseguró el actor.

Mercedes Funes, en tanto, describió a su personaje: “Yo soy Paula y todas esas mujeres que Miguel ve todo el tiempo. Soy su psicóloga y me gusta porque en esta obra las mujeres no sufrimos y quién tiene el corazón partido es un hombre. Se observa el dolor de un hombre y su vulnerabilidad”.

Recomendada para toda la familia, se presenta de miércoles a domingo en el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires.