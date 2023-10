Nómada digital: cuáles son las ventajas y desventajas de trabajar viajando

El trabajo de nómada digital es una condición que no muchos pueden cumplir. Una encuesta realizada demuestra que el 99% de las personas que tienen trabajos convencionales les gustaría trabajar mientras bajan por el mundo.

No obstante, el 65% de los encuestados aseguran que la empresa donde se encuentran no no permite que se lleve a cabo este tipo de vida. Sin embargo, los especialistas aseguran que hoy algunos talentos pueden viajar y cumplir con sus responsabilidades laborales.

En Argentina solamente el 12% de los trabajadores fue nómada digital, siendo el 54% de los mismos empleados bajo relación de dependencia. Un 88% nunca tuvo una experiencia en este sentido.

Los nómadas digitales del país se desempeñan en empresas tecnológicas, de marketing, finanzas, comercio o comunicación. Este régimen tiene sus ventajas y desventajas: el 75% asegura que lo positivo de ser nómada digital es nutrirse de experiencias diferentes mientras que el aspecto negativo es que se alejan de sus familias y amistades.