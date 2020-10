Para Donda, a Dolores Etchevehere "se la quiere pasar por encima por ser mujer"

Hay otros protagonistas alrededor del escándalo por la presunta usurpación de un campo de los Etchevehere en Entre Ríos. Una de ellas es la directora nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia, Gabriela Carpineti, quien se había cruzado públicamente con el exministro de Agricultura, Luis Etchevehere.

En la misma línea, la titular del INADI, Victoria Donda, tuvo un enfrentamiento con el ex ministro de Agroindustria. Por ello RePerfilAr se comunicó con la ex diputada nacional, quien indicó que intervino en la causa “por una denuncia de Dolores Etchevehere por discriminación y violencia económica hacia la mujer”.

"Esto no es una toma de tierras", afirmó. "Esto es una cuestión sucesoria, donde a una mujer se la quiere pasar por encima por el solo hecho de ser mujer", sentención y añadió: "Estamos defendiendo la propiedad privada".

Etchevehere: "Un hermano no tiene derecho a invadir la propiedad ajena"

La líder de Somos detalló que estuvo presente en la audiencia judicial, porque una banda armada en nombre de Luis Etchevehere ingresó al campo realizando amenaza y expresiones xenófobas contra quienes estaban en los terrenos.

Para Victoria Donda: "Se quiere privar del derecho de sucesión a Dolores". Si bien dijo que, "no estamos discutiendo la grieta acá". Luego señaló que, "la grieta está entre quienes estamos apegados al Estado de derecho y quienes no lo están, y que evidentemente tienen una tradición" para no hacerlo.