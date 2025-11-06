Descubren una granja de criptomonedas que parecía un criadero de pollos

El procedimiento tuvo lugar en un campo ubicado entre los partidos bonaerenses de Presidente Perón, Esteban Echeverría y San Vicente, donde se allanó un campo que parecía un criadero de pollos, pero que luego se comprobó que era de criptomonedas.
Al llegar, los inspectores y efectivos constataron la existencia de un tendido de media tensión clandestino. Un transformador fabricado en 2004 y un doble preensamblado que alimentaba directamente la instalación. La instalación eléctrica, además de ser ilegal, representaba un riesgo para la infraestructura y la seguridad de la zona.
La Comisaría 2ª de Guernica intervino en la causa y notificó al fiscal de turno. El resultado del operativo fue contundente: tres personas detenidas, el decomiso de todos los equipos y el secuestro del transformador utilizado para sustraer energía del sistema eléctrico.
Las máquinas decomisadas permanecen bajo custodia judicial, mientras la empresa distribuidora realizó el corte de la alimentación irregular y el retiro de los elementos ajenos a su sistema.
La investigación continúa para determinar el origen de los equipos, la identidad de los responsables y la posible existencia de otras instalaciones similares en la región.