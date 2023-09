La sobreocupación aumentó un 25% en cinco años

A raíz de la crisis económica, cada vez son más las personas que eligen tener otro ingreso para hacer frente a la pérdida del poder adquisitivo. Es que el pluriempleo aumentó un 25%, desde el año 2018 hasta la actualidad. Según datos de una consultora la sobreocupación afecta a los trabajadores más precarizados.

El 60% de las personas con más de un empleo son mujeres y casi la mitad tiene menos de 40 años. Otro dato es que el 80% de las personas que tienen sobreocupación son jefes y jefas de hogar.

Además esta situación afecta no solo a quienes no pueden llegar a fin de mes , sino a personas que podrían trabajar menos pero no quieren perder un nivel de vida.

En el 2018 había 30% más de desocupados que de sobreocupados , en la actualidad los pluriempleados superan en un 15% a las personas que buscan trabajo y no lo consiguen.