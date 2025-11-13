Un policía de Misiones se filmó tomando cocaína, ¿Qué medidas se implementaron?

Un policía de Misiones con el uniforme de la Institución puesto, se filmó mientras ingería por la nariz cocaína. ¿Qué medidas se llevaron adelante?

Tras viralizarse el video, llegó inmediatamente a las autoridades policiales y se tomaron medidas. El hombre fue convocado a la Dirección de Medicina Laboral de la Jefatura de Posadas. En primera medida se le retuvo el arma reglamentaria, una 9mm, y tuvo que dejar el uniforme policial. Además, se le hizo una prueba de toxicología.

En ese contexto, la Jefatura de la Policía misionera resolvió su pase a disponibilidad y evalúa aplicar una sanción de exoneración o cesantía, según indicó la Dirección de Asuntos Jurídicos. “Está prácticamente afuera de la fuerza”, dijo una fuente del Gobierno provincial.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El policía tenía la categoría de agente. El registro se habría tomado en la Unidad Regional XI de la fuerza, ubicada en Aristóbulo del Valle, localidad situada a 140 km hacia el noreste de Posadas.

También tomó intervención la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Policía. El organismo dictaminó ameritarían “una probable sanción de destitución por cesantía o exoneración”. Por ello, recomendó su pase a disponibilidad.