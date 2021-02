La vacunación VIP aumentó la desconfianza en el Gobierno, según un experto

A partir del escándalo de las Vacunas VIP que se destapó en la Argentina mediante la declaración del periodista Horacio Verbitsky, donde afirmaba haber podido acceder a la vacuna contra el coronavirus debido a sus estrechos lazos con el Gobierno, es que muchos políticos del circulo oficialista han comenzado a perder credibilidad, según las encuestadoras.

Gabriel Slavinski, analista político y psicólogo, fue consultado por RePerfilAr sobre este tema y el sentir que ha provocado en la sociedad e incluso en muchos votantes este episodio. El especialista aseguró que la palabra clave para definir el sentimiento colectivo es, "desconfianza". Esto se debe a que el Gobierno "prometió ser transparente y que sin embargo no lo ha conseguido".

En relación a las represalias tomadas por Alberto Fernández, Slavinski explicó que, en un primer momento la decisión de despedir a Ginés González García de su puesto como Ministro de Salud se debió a que, "la vacunación es el tema central que va a protagonizar la campaña electoral hacía 2021". Pero afirmó que el remplazo natural que parece ser Carla Vizzotti, se lo nota de algún modo como una, "continuidad más que el cambio que la sociedad podía esperar". Y aclaró, "siento que la sociedad pide más y seguramente el Gobierno lo este evaluando"

Vacunación VIP | "Hay mucho miedo en el Hospital Posadas", dijo una doctora

Para el especialista la respuesta de Alberto Fernández a la prensa en su viaje a México fue sin una estrategia clara, ya que la medida de echar a un Ministro de Salud, "representa una autocrítica" y su discurso presentado fue en cambio, "un sumado de críticas hacía los medios de comunicación, la justicia, hacía la ex gobernadora María Eugenia Vidal y los hospitales que no se hicieron durante su gestión". En la lectura de Gabriel Slavianski al no ser satisfactoria para la sociedad la medida tomada por el gobierno el mismo, "salió a confrontar con la oposición porque electoralmente funciona".