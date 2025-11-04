WhatsApp estrena una función con IA: ¿En qué consiste?

WhatsApp estrena oficialmente una función con Inteligencia Artificial (IA). ¿En qué consiste? se trata de una herramienta que puede resumir conversaciones automáticamente.

La función se denomina “resumen de mensajes”, y permite a los usuarios leer solo los puntos más importantes de un chat sin tener que desplazarse por cientos de mensajes. Según confirmó la empresa, el despliegue será progresivo y por regiones, tal como ocurrió con otras funciones de Meta.

“El objetivo es que los usuarios puedan ponerse al día de manera rápida, sin perder tiempo revisando mensaje por mensaje”, explicó la compañía en su blog oficial.

La nueva herramienta utiliza una tecnología llamada procesamiento privado (Private Processing), desarrollada por Meta AI. Gracias a este sistema, la inteligencia artificial puede analizar la conversación y generar un resumen sin acceder directamente al contenido de los mensajes.

Meta aclaró que los chats seguirán protegidos con cifrado de extremo a extremo, lo que garantiza que ni la empresa ni terceros puedan leer los mensajes. Además, el resumen generado solo será visible para el usuario que lo solicite, y no se almacenará ni se usará para entrenar modelos de IA.