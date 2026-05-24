El brote de la cepa Bundibugyo de Ébola acumula 1.000 casos sospechosos y más de 200 muertes en la Provincia de Ituri, en la República Democrática del Congo, y se expandió a través de la frontera terrestre hasta Uganda. La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró la Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) debido al riesgo potencial de propagación transfronteriza y la falta de inmunizantes específicos para esta variante identificada en 2007.

El documento oficial de la OMS confirmó que la tasa de letalidad de este linaje específico oscila entre el 25% y el 50%. A diferencia de la cepa Zaire, que cuenta con las vacunas Ervebo y Zabdeno, el subtipo Bundibugyo carece de un medicamento preventivo con aprobación comercial o de terapias de anticuerpos monoclonales validadas para su distribución masiva.

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El director general del organismo, Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmó en la sede de Ginebra: "La secuenciación genética confirmó que enfrentamos un escenario complejo donde las herramientas terapéuticas tradicionales contra el Ébola tienen una efectividad nula". El funcionario solicitó el despliegue inmediato de fondos de contingencia para equipar los centros de aislamiento en la región afectada.

La organización humanitaria Médicos Sin Fronteras (MSF) instaló tres unidades de tratamiento interinas en las localidades de Bunia y Mambasa para contener el flujo de pacientes febriles. Los equipos médicos implementaron protocolos estrictos de manejo de fluidos y aislamiento biológico, ante la sospecha de transmisión comunitaria activa en zonas de explotación minera informal.

El subtipo Bundibugyo carece de un medicamento preventivo con aprobación comercial

La violencia armada perpetrada por milicias locales en el noreste del Congo interrumpió el seguimiento de los contactos estrechos por parte de los epidemiólogos de campo. Más de 15.000 personas cruzaron la frontera hacia el distrito ugandés de Kasese durante la última semana, un movimiento de refugiados que coincidió con el periodo de incubación del virus, que se extiende de 2 a 21 días.

El Ministerio de Salud de Uganda detectó los primeros cuatro casos positivos en su territorio nacional a través de pruebas de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) móviles instaladas en los puestos fronterizos. El ministro de Sanidad ugandés coordinó el establecimiento de zonas de cuarentena obligatoria para todos los viajeros procedentes de las áreas rojas de Ituri.

Las aerolíneas internacionales suspendieron las conexiones comerciales directas hacia los aeropuertos internacionales de Entebbe (Uganda) y Goma (Congo) tras las directivas emitidas por las agencias de aviación civil europeas. Los Gobiernos de Estados Unidos y Gran Bretaña activaron controles de temperatura obligatorios en sus principales terminales aéreas para los pasajeros con historial de tránsito en África Central.

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Los síntomas de la variante Bundibugyo incluyen fiebre súbita, dolores musculares intensos, vómitos y, en las fases avanzadas de la patología, manifestaciones hemorrágicas internas y externas. La transmisión interhumana se produce exclusivamente por el contacto directo con sangre u otros fluidos corporales de personas infectadas o fallecidas.

¿Por qué el virus Bundibugyo carece de vacunas y tratamientos aprobados?

Las farmacéuticas internacionales concentraron sus investigaciones previas en la cepa Zaire, responsable de las epidemias de 2014 y 2018, lo que dejó a la variante Bundibugyo sin un mercado de vacunas comerciales. Los prototipos vacunales actuales basados en vectores virales no generan inmunidad cruzada contra los antígenos específicos de este filovirus detectado originalmente en 2007.

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El consorcio científico internacional comenzó la discusión de un protocolo de ensayos clínicos de emergencia en el terreno para testear candidatos vacunales en fase experimental. Los comités de ética sanitaria aceleraron la revisión de los permisos para introducir antivirales en fase de desarrollo directamente en las zonas de contagio.

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La presencia de grupos insurgentes en la provincia de Ituri impide el acceso seguro de las brigadas de desinfección y entierros dignos a las comunidades rurales aisladas. El rechazo de ciertas poblaciones hacia las intervenciones sanitarias externas provocó ataques directos contra los centros médicos y la fuga de pacientes bajo observación estricta.

El desplazamiento forzado de miles de civiles hacia Uganda dispersó los vectores de contagio fuera del cordón sanitario inicial establecido por el gobierno congoleño. Las agencias humanitarias alertaron que el rastreo de las cadenas de transmisión es impracticable en los asentamientos temporales de refugiados debido a la falta de registros de identidad.

BGD/ML