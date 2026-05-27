"Se mandaron de golpe": habló el dueño de la parrilla que provocó corridas y empujones en Avellaneda

Durante los festejos del 25 de mayo, una parrilla de Avellaneda organizó un evento para hacer un matambre a la pizza de casi ocho cuadras de largo. No obstante, el intento de batir el récord Guinness al sándwich más extenso del mundo terminó en corridas y empujones al momento de cortar el sándwich.

"Fueron dos tontos que hicieron cosas que no debían. Fue contagioso, arrancó uno, arrancó otro, y después empezaron todos" relató el dueño de la parrilla "El Tano", Fabio Caschetto, y luego rescató: "Hay que dar vuelta a la hoja. Esto fue re lindo".

Fue la parrilla "El Tano" la cual organizó el evento por el que se realizó un sándwich de matambre a la pizza de casi ocho cuadras de largo en el que se usaron unos 1.800 kilos de matambre, con salsa, jamón y mozzarella, e implicó el apoyo de unas 70 personas entre personal propio, clientes y vecinos.

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Si bien la municipalidad de Avellaneda y la Policía local acompañaron con vallas y personal de seguridad, Caschetto explicó que la situación se descontroló al momento de cortarlo, cuando dos personas saltaron las vallas y desataron el caos en medio del intento por romper un récord Guinness.

"Hasta que no finalizó todo, el juez no pudo dar la orden de cortarlo. Por eso nos demoramos muchísimo", explicó el propietario de la parrilla, quien indicó que, para registrar el intento de forma oficial, el procedimiento se debió realizar bajo la supervisión de un juez que certificó los kilos utilizados, los ingredientes y los protocolos exigidos por Guinness.

Descontrol en Avellaneda por el sándwich de matambre a la pizza gigante: derribaron vallas para llevarse porciones

El corte comenzó entre las 17:30 y 18hs, y la idea era servir el sándwich en porciones tramo por tramo, dado que eran 771 metros de matambre a la pizza. No obstante, una avalancha de gente lo impidió. "Se mandaron de golpe a la altura de Chascomús y Mitre, lo empezaron a agarrar, y después se desmadró todo", relató.

De todas formas, el propietario de la parrilla resaltó que llegaron a entregar parte del sándwich y destacó el momento y el logro: "Fue algo hermoso. Fuimos laburando todo metro por metro, centímetro por centímetro. Son siete, casi ocho cuadras. La calidad de la gente que me acompañó fue increíble. No pude creer cómo me sentí".

"Queremos agradecer de corazón a todas las personas que fueron parte de este evento histórico. Ver a miles de personas acompañando y disfrutando juntos fue realmente un sueño para nosotros. Durante casi toda la jornada se vivió un clima increíble, con familias, amigos y muchísima gente apoyando con respeto y buena energía", expresaron luego desde la parrilla vía Instagram.

Con respecto al caótico cierre del evento, agregaron: "Queremos ser sinceros con algo que nos dejó un sabor amargo al final. En el último momento, muchas personas comenzaron a descontrolarse, subiéndose, empujando y metiéndose directamente a sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera organizada".

"Entendemos la emoción y la cantidad de gente que había, pero detrás de este evento hubo meses de trabajo, esfuerzo y muchísimas personas dejando todo para que salga bien. Que terminara así realmente quedó feo y fue una falta de respeto para quienes estaban trabajando y también para la gente que esperaba tranquila", aseveraron.

A pesar del mal momento, desde la parrilla cerraron: "Más allá de eso, nos quedamos con todo lo lindo que se vivió durante el día y agradecemos a la enorme cantidad de personas que sí acompañaron con respeto. Gracias a todos los que fueron parte".



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